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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ليست للرجال فقط.. حكاية فتيات يعملن في البنزينة من أجل لقمة العيش|فيديو

صدى البلد

الست المصرية لا يوجد معها مستحيل، تستطيع أن تعمل في أصعب الظروف والمهن مع مواجهة حراره الشمس، أو حتى في ظلام الليل بكل عزم وإرادة من أجل لقمة عيش حلال.

ففي إحدى محطات الوقود تعمل مجموعة من السيدات، ولا تقل كفاءتهم عن الرجل، إذ تقول أية جمال: " أعمل منذ عام ونصف لأن معي أولاد ومحتاجين مصاريف ولم أجد عيب في العمل وجيت أعمل في البنزينة، وكانت " وش السعد “ وكل الموجودين بيشجعوني وأجد تعليقات إيجابية من الزبائن وابتسامة جميلة”. 

أما عن أول تجربه للعمل في البنزينة تقول: " العمل في البداية كان مخجلا ولكن إرادتي كانت أقوى وتغلبت على الخجل لأني بحب الشغل والعمل في البنزينة مجزي، وبدأت اغسل السيارات وتنظيف الشاسيه والشيفت الصباحي بيكون 8 صباحا وحتي 4 عصرا، والشيفت المسائي من 4 حتي 12  منتصف الليل، واعمل في أي توقيت أهم شئ مواجهة العميل بالذوق والابتسامه، وأغلب الزبائن محترمة، وأهلي فرحانين بعملي وانصح كل بنت " العمل مش عيب “ المهم يكون حلال ومحترم” .

وأضافت دعاء محمد: “ عملت في أكثر من بنزينة وأعمل منذ 4 سنوات وكان عمري 16 سنة وتحديت كل الظروف، بالإضافة إلى أن أصحاب الشركو محترمين ويشجعون البنات علي العمل بدلا من الإحتياج، وبعد التعامل مع الناس تغلبت علي صعوبات خاصة”. 

أضافت زميلتهم بالعمل: “ أعمل منذ سنه في البنزينة لأنها مربحة والتعامل مع الناس جيد والدعم كبير من أصحاب الشركه وأهالينا، وأنصح كل بنت تنزل تشتغل وتساعد نفسها وأهلها الشغل حياة والست مصريه دايما قويه وبـ١٠٠ راجل”. 

https://fb.watch/mpdALwzfdb/?mibextid=2Rb1fB

https://fb.watch/mpdALwzfdb/?mibextid=2Rb1fB

البنزينات الست المصرية غسل السيارات وظائف لقمة العيش للرجال فقط

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