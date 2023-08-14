بأقل التكاليف.. طريقة عمل سلطة الطحينة

تعد سلطة الطحينة من الأشياء المهمة التي يعشقها الكثير بجانب الأكلات المختلفة ولذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل سلطة الطحينة.
المكوّنات:
ثوم
مهروس 1
ملح
نصف ملعقة صغيرة
خلّ أبيض
ملعقة صغيرة
عصير ليمون حامض
ملعقة كبيرة
طحينة
3 ملاعق كبيرة
ماء – بحسب الحاجة
كمون
ربع ملعقة صغيرة
فلفل
أحمر ربع ملعقة صغيرة
كزبرة جافة
ربع ملعقة صغيرة
طريقة التحضير:
1
في وعاء، ضعي الثوم، الملح، الخل، عصير الليمون والطحينة. أخلطي المكونات حتى يثقل الخليط.
2
أضيفي الماء تدريجيا واخفقي الخليط حتى يصبح قوامه سائل.
3
نكّهي بالبهارات وحركي المكونات من جديد حتى تتداخل. ثم أسكبي سلطة الطحينة في طبق التقديم وبالهنا والشفا.