بأقل التكاليف.. طريقة عمل سلطة الطحينة

تعد سلطة الطحينة من الأشياء المهمة التي يعشقها الكثير بجانب الأكلات المختلفة ولذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل سلطة الطحينة.

المكوّنات:

ثوم

مهروس 1

ملح

نصف ملعقة صغيرة

خلّ أبيض

ملعقة صغيرة

عصير ليمون حامض

ملعقة كبيرة

طحينة

3 ملاعق كبيرة

ماء – بحسب الحاجة

كمون

ربع ملعقة صغيرة

فلفل

أحمر ربع ملعقة صغيرة

كزبرة جافة

ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير:

1

في وعاء، ضعي الثوم، الملح، الخل، عصير الليمون والطحينة. أخلطي المكونات حتى يثقل الخليط.

2

أضيفي الماء تدريجيا واخفقي الخليط حتى يصبح قوامه سائل.

3

نكّهي بالبهارات وحركي المكونات من جديد حتى تتداخل. ثم أسكبي سلطة الطحينة في طبق التقديم وبالهنا والشفا.