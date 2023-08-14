مبعرفش أمثّل إغراء|هند عاكف : رفضت دور مديحة كامل فى فيلم المزاج ..فيديو

كشفت الفنانة هند عاكف عن رفضها لتقديم أدوار الإغراء، مؤكدة أنها تحرص على اختيار أدوارها بعناية.



وأضافت هند عاكف لـ عدسة صدى البلد:" اتعرض عليا أدوار إغراء كتير ورفضتها من أبرزها فيلم زوجة محرمة، فيلم اغتيال مذيعة.



وأوضحت هند عاكف :" اتعرض ليا فيلم "المزاج" وأستاذ على عبد الخالق قالى هيفوتك نص عمرك وطلبت من الأستاذ على عبد الخالق بتخفيف مشاهد الإغراء ورفض".

كشفت الفنانة هند عاكف عن موقفها من مهرجان القاهرة السينمائي في الدورة المقبلة بعد أزمتها العام الماضي لافتة إلى أنها قررت عدم الذهاب إذا لم يتم دعوة خاصة لها.

وأضافت خلال حوارها عبر قناة “هي” في برنامج " المنسي" مع الإعلامية إنجي هشام، قائلة: مش هروح مهرجان القاهرة غير لو اتقدمتلي دعوة اللي حصل أيام مهرجان القاهرة معنديش استعداد يحصل تاني أنا مكنتش اتوقع أن ده ممكن يحصل لأن أنا فنانة بشتغل من وأنا عندي 4 سنين وليا أعمالي والحمدلله أنا مش وجه جديد وحتى لو وجه جديد مينفعش أبدا في مهرجان بلدي يتقالك لا.

وتحدثت عن علاقتها بالفنان حسين فهمي بعد الأزمة : "أستاذ حسين بحبه أوي بغض النظر عن اللي حصل في المهرجان ده فنان عظيم له تاريخه ومعتقدش أن هوا اللي قالهم يعملوا كده استحاله أنا مكنتش حابة الموقف ده يحصل لكن مقدرش أزعل منه.. أنا كنت بروح لما كان أستاذ حسين فهمي رئيس المهرجان من 20 سنة وكانت بتحيلي دعوة، يمكن اللي حصل السنة دي بسبب إنه حاطط قواعد معينة للفنانات، ويمكن أنا تخطيت القواعد دي بدون ما أقصد.