عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مبعرفش أمثّل إغراء|هند عاكف : رفضت دور مديحة كامل فى فيلم المزاج ..فيديو

هند عاكف
هند عاكف

كشفت الفنانة هند عاكف عن رفضها لتقديم أدوار الإغراء، مؤكدة أنها تحرص على اختيار أدوارها بعناية.

 
وأضافت هند عاكف لـ عدسة صدى البلد:" اتعرض عليا أدوار إغراء كتير ورفضتها من أبرزها فيلم زوجة محرمة، فيلم اغتيال مذيعة. 


وأوضحت هند عاكف :" اتعرض ليا فيلم "المزاج" وأستاذ على عبد الخالق قالى هيفوتك نص  عمرك وطلبت من الأستاذ على عبد الخالق بتخفيف مشاهد الإغراء ورفض". 

 كشفت الفنانة هند عاكف عن موقفها من مهرجان القاهرة السينمائي في الدورة المقبلة بعد أزمتها العام الماضي لافتة إلى أنها قررت عدم الذهاب إذا لم يتم دعوة خاصة لها.

وأضافت خلال حوارها عبر قناة “هي” في برنامج " المنسي" مع الإعلامية إنجي هشام، قائلة: مش هروح مهرجان القاهرة غير لو اتقدمتلي دعوة اللي حصل أيام مهرجان القاهرة معنديش استعداد يحصل تاني أنا مكنتش اتوقع أن ده ممكن يحصل لأن أنا فنانة بشتغل من وأنا عندي 4 سنين وليا أعمالي والحمدلله أنا مش وجه جديد وحتى لو وجه جديد مينفعش أبدا في مهرجان بلدي يتقالك لا.

وتحدثت عن علاقتها بالفنان حسين فهمي بعد الأزمة : "أستاذ حسين بحبه أوي بغض النظر عن اللي حصل في المهرجان ده فنان عظيم له تاريخه ومعتقدش أن هوا اللي قالهم يعملوا كده استحاله أنا مكنتش حابة الموقف ده يحصل لكن مقدرش أزعل منه.. أنا كنت بروح لما كان أستاذ حسين فهمي رئيس المهرجان من 20 سنة وكانت بتحيلي دعوة، يمكن اللي حصل السنة دي بسبب إنه حاطط قواعد معينة للفنانات، ويمكن أنا تخطيت القواعد دي بدون ما أقصد. 

 

 

 

 

الفنانة هند عاكف صور هند عاكف عيد ميلاد هند عاكف ميلاد هند عاكف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

أمطار رعدية| الأرصاد تعلن الأماكن وتطالب المواطن بالحذر

تراجع رسميًا الآن بالبنك المركزي|سعر الدولار مفاجأة بعد اقتراب الاحتياطي لمستويات قياسية

أمطار رعدية ورياح على القاهرة الكبرى|تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

انهيار أسعار الأعلاف إلى مستويات غير مسبوقة| والدواجن تتراجع 20 جنيهًا الآن

10 آلاف جنيه دفعة واحدة| تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

قرار عاجل من محمد شريف ضد الأهلي

لقطة محمد صلاح تكتب النهاية| ماذا حدث في مباراة ليفربول وتشيلسي ؟

ترشيحاتنا

إسرائيل .. كبار مسؤولي الأمن يحذرون نتنياهو من الإضرار بالجيش

95 للبلطي.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023

رائعة في عروض العرائس | سفير فيتنام يشيد بفنانة مصرية

شوّقني لبلدين فلوسهم كتيرة | اعترافات صادمة لأم زياد بقضية الوضع المخلّ

ممثل الزمالك فى ورطة.. شروط انتخابات رابطة الأندية تصدم أمير مرتضى

الإسكان: فتح باب توفيق أوضاع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 566 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيبة تكشف الفرق بين مستكة الأكل ومستكة البخور واللبان الدكر

في أحضانها.. ظهور رومانسي لـ عبد الله عمرو دياب وصديقته| شاهد

انهارت من البكاء.. تفاصيل صادمة عن سبب وفاة زوج الشيف هالة فهمي

قديم.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان ميريام فارس في عمان

فيديو

بينفذوها.. في الذكرى الثانية لوفاة دلال عبد العزيز | تعرف على وصيتها لابنتيها

تصادم طريق كفر شكر.. وفاة 5 من أسرة واحدة

خلع دبلة الجواز| صورة ورسالة..هل انفصل معز مسعود عن حلا شيحة ؟

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ