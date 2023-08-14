ما هي علامات تلف سير المجموعة بالسيارة| تفاصيل

يوجد بالسيارات العديد من السيور وتتواجد لتغطي الكثير من الوظائف المختلفة والمتعددة ، ولكن بالنسبة الي السيارات الجديدة فهمي تعمل بـ سير واحد يصل عمود الكرنك بالمحرك ويقدم العديد من الوظائف منها، عمل الدينامو والتكييف والباور ستيرنج.

علامات تلف سير المجموعة بالسيارة

سير المجموعة يختلف من سيارة لأخري وذلك لان هناك سيور تحتاج الي متخصص لشدها ، وهناك سيارات يوجد بها شداد سيور يقوم بشد السير بشكل تلقائي .

علامات تلف سير المجموعة بالسيارة

يرتبط سير المجموعة في السيارات الأجزاء الحيوية ببعضها البعض ، ويؤدي تلف سير المجموعة الي ظهور الكثير من الأعطال التي تؤدي الي توقف السيارة عن العمل

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري عدة علامات تصدرها السيارة للتعرف علي مشكلة سير المجموعة :



1- ظهور صوت "تزييق" خفيف .

ظهور صوت "تزييق" خفيف

عند تشغيل السيارة وبدء التحرك يحدث اهتزاز بالسير المطاطي، وذلك يدل علي عطل بسير المجموعة .

2- وجود عطل بـ مضخة المياه .

وجود عطل بـ مضخة المياه

اذا ظهر أي عطل بمضخة المياه فذلك يدل علي وجود تلف بسير المجموعة ، وبالتالي يجب تغيره لان سير المجموعة مرتبط بمضخة المياه واي عطل به يؤدي الي عدم تبريد السيارة بشكل صحيح .

3- توقف دينمو السيارة عن العمل بشكل جيد .

توقف دينمو السيارة عن العمل بشكل جيد

اذا ظهرت علامة البطارية بلوحة العدادات فذلك يعني أن هناك عطلا بسير المجموعة ، وتلك الأعطال من شأنها أن توقف السيارة عن العمل بشكل سليم .

4- توقف تكييف السيارة .

تكييف السيارة يتوقف عن العمل أيضا اذا ظهر أي عطل بسير المجموعة ، وذلك لان سير المجموعة متصل بـ مكبس التكييف المتواجد بسياراتك .

توقف تكييف السيارة عن العمل

الجدير بالذكر أن سير المجموعة له مسافة سير معينة ، وبعد قطع تلك المسافة يكون السير بحاجة الي التغير ، ويتم تغير سير المجموعة بعد قطع مسافة تصل الي 160 كم .