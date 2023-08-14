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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ما هي علامات تلف سير المجموعة بالسيارة| تفاصيل

علامات تلف سير المجموعة
علامات تلف سير المجموعة بالسيارة

يوجد بالسيارات العديد من السيور وتتواجد لتغطي الكثير من الوظائف المختلفة والمتعددة ، ولكن بالنسبة الي السيارات الجديدة فهمي تعمل بـ سير واحد يصل عمود الكرنك بالمحرك ويقدم العديد من الوظائف منها، عمل الدينامو والتكييف والباور ستيرنج.

علامات تلف سير المجموعة بالسيارة

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سير المجموعة يختلف من سيارة لأخري وذلك لان هناك سيور تحتاج الي متخصص لشدها ، وهناك سيارات يوجد بها شداد سيور يقوم بشد السير بشكل تلقائي .

علامات تلف سير المجموعة بالسيارة

يرتبط سير المجموعة في السيارات الأجزاء الحيوية ببعضها البعض ، ويؤدي تلف سير المجموعة الي ظهور الكثير من الأعطال التي تؤدي الي توقف السيارة عن العمل

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري عدة علامات تصدرها السيارة للتعرف علي مشكلة سير المجموعة :


1-  ظهور صوت "تزييق" خفيف .

ظهور صوت "تزييق" خفيف

عند تشغيل السيارة وبدء التحرك يحدث اهتزاز بالسير المطاطي، وذلك يدل علي عطل بسير المجموعة .

2- وجود عطل بـ مضخة المياه .

 وجود عطل بـ مضخة المياه

اذا ظهر أي عطل بمضخة المياه فذلك يدل علي وجود تلف بسير المجموعة ، وبالتالي يجب تغيره لان سير المجموعة مرتبط بمضخة المياه واي عطل به يؤدي الي عدم تبريد السيارة بشكل صحيح .

3- توقف دينمو السيارة عن العمل بشكل جيد .

توقف دينمو السيارة عن العمل بشكل جيد

اذا ظهرت علامة البطارية بلوحة العدادات فذلك يعني أن هناك عطلا بسير المجموعة ، وتلك الأعطال من شأنها أن توقف السيارة عن العمل بشكل سليم .

4- توقف تكييف السيارة .

تكييف السيارة يتوقف عن العمل أيضا اذا ظهر أي عطل بسير المجموعة ، وذلك لان سير المجموعة متصل بـ مكبس التكييف المتواجد بسياراتك .

 توقف تكييف السيارة عن العمل 

الجدير بالذكر أن سير المجموعة له مسافة سير معينة ، وبعد قطع تلك المسافة يكون السير بحاجة الي التغير ، ويتم تغير سير المجموعة بعد قطع مسافة تصل الي 160 كم .

ظهور صوت تزييق خفيف وجود عطل بـ مضخة المياه مضخة المياة دينامو السيارة تكييف السيارة

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