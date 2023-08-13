سيارات فاخرة ومميزة تظهر في فيلم باربي| فيديو

تم الإعلان عن فيلم باربي الجديد الذى أثار اهتمام الجميع، بالإضافة إلى أن الفيلم له محبين من جميع دول العالم ، وهذا ما جعل شركة جنرال موتورز تشارك في مجموعة أفلام باربي بسيارتها الفاخرة ، وذلك بفضل الشعبية الكبيرة التي نالها الفيلم .
بعد انتقال باربي في الفيلم إلى العالم الحقيقي ، ظهر 5 سيارات من شركة جنرال موتورز ، والفيلم من إخراج جريتا جيرويج،
- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة سيارات جنرال موتورز التي ظهرة في فيلم باربي :
1- شيفروليه C1 كورفيت
ظهرت سيارة شيفروليه C1 كورفيت باللون الوردي في فيلم باربي ، وهي سيارة C1 شيفروليه كورفيت معدلة ، وتستخدمها باربي منذ بداية الفيلم وحتي النهاية .
شيفروليه كورفيت سي 1 هي الجيل الأول من كورفيت وتنتج من قبل شيفروليه، وظهرة في أواخر عام 1953 وتم إنتاجها حتى عام 1962.
2- شيفروليه بليزر SS EV
ظهرة سيارة شيفروليه بليزر الكهربائية لأول مرة بأربعة طرازات وهم 1LT، و 2LT، و RS، و SS، وبعد لك أصبحت بليزر SS أول شيفروليه كهربائية تحمل شارة سوبر سبورت، وذلك لانها تنتج قوة 557 حصاناً، وعزم دوران يصل الي 648 نيوتن/متر، وتعمل بنظام الدفع الرباعي، وتتسارع الي 96 كم/ساعة في 4 ثواني .
تقوم شيفروليه بليزر ببعض الحيل داخل فيلم باربي، لكن أداء السيارة في الحياة الواقعية ليس مشابهاً.
3- جي إم سي هامر كهربائية
جي إم سي هامر EV الكهربائية تعمل بقوة الدفع الرباعي، وتنتج قوة تصل الي 1000 حصان، وتصل سرعتها الي 100 كم/ساعة في 3.3 ثانية.
4- شيفروليه سوبربان
ظهرة سيارتان شيفروليه سوبربان في مشهد خلال مطاردة باربي، وتنتمي سيارة شيفروليه سوبربان الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.
تحتوي سيارة شيفروليه سوبربان علي محرك 8 سلندر ينتج قوة 355 حصان، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 10 سرعات .
والجدير بالذكر انه تم ظهرو سيارة فولكس فاجن تايب 2 خلال مشاهد فيلم باربي الجديد ، وبالتالي فأن جنرال موتورز شاركت بالعديد من طرازات في اكثر الأفلام شهرة عالميا .