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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات فاخرة ومميزة تظهر في فيلم باربي| فيديو

سيارات فاخرة تظهر
سيارات فاخرة تظهر في فيلم باربي

تم الإعلان عن فيلم باربي الجديد الذى أثار اهتمام الجميع، بالإضافة إلى أن الفيلم له محبين من جميع دول العالم ، وهذا ما جعل شركة جنرال موتورز تشارك في مجموعة أفلام باربي بسيارتها الفاخرة ، وذلك بفضل الشعبية الكبيرة التي نالها الفيلم .

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بعد انتقال باربي في الفيلم إلى العالم الحقيقي ، ظهر 5 سيارات من شركة جنرال موتورز ، والفيلم من إخراج جريتا جيرويج،

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة سيارات جنرال موتورز التي ظهرة في فيلم باربي :

1- شيفروليه C1 كورفيت

ظهرت سيارة شيفروليه C1 كورفيت باللون الوردي في فيلم باربي ، وهي سيارة C1 شيفروليه كورفيت معدلة ، وتستخدمها باربي منذ بداية الفيلم وحتي النهاية .

شيفروليه C1 كورفيت

شيفروليه كورفيت سي 1 هي الجيل الأول من كورفيت وتنتج من قبل شيفروليه، وظهرة في أواخر عام 1953 وتم إنتاجها حتى عام 1962.

2- شيفروليه بليزر SS EV

ظهرة سيارة شيفروليه بليزر الكهربائية لأول مرة بأربعة طرازات وهم 1LT، و 2LT، و RS، و SS، وبعد لك أصبحت بليزر SS أول شيفروليه كهربائية تحمل شارة سوبر سبورت، وذلك لانها تنتج قوة 557 حصاناً، وعزم دوران يصل الي  648 نيوتن/متر، وتعمل بنظام الدفع الرباعي، وتتسارع الي 96 كم/ساعة في 4 ثواني .

شيفروليه بليزر SS EV

تقوم شيفروليه بليزر ببعض الحيل داخل فيلم باربي، لكن أداء السيارة في الحياة الواقعية ليس مشابهاً.

3- جي إم سي هامر كهربائية

جي إم سي هامر كهربائية

جي إم سي هامر EV الكهربائية تعمل بقوة الدفع الرباعي، وتنتج قوة تصل الي 1000 حصان، وتصل سرعتها الي 100 كم/ساعة في 3.3 ثانية.

4- شيفروليه سوبربان

ظهرة سيارتان شيفروليه سوبربان في مشهد خلال مطاردة باربي، وتنتمي سيارة شيفروليه سوبربان الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

 شيفروليه سوبربان

تحتوي سيارة شيفروليه سوبربان علي محرك 8 سلندر ينتج قوة 355 حصان، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 10 سرعات .


والجدير بالذكر انه تم ظهرو سيارة  فولكس فاجن تايب 2 خلال مشاهد فيلم باربي الجديد ، وبالتالي فأن جنرال موتورز شاركت بالعديد من طرازات في اكثر الأفلام شهرة عالميا .

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