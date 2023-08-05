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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص عربية ياباني مستعملة بـ 110 آلاف جنيه

صدى البلد

تعتبر السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2008 مناسبة للأغراض اليومية البسيطة والاستخدام داخل المدن مثل الذهاب للعمل وغيرها من المهام اليومية، كما تأتي بمحرك اقتصادي وموفر في استهلاك البنزين.

اشتهرت العلامة التجارية اليابانية العريقة سوزوكي بإنتاج السيارات الاقتصادية منخفضة التكلفة، والتي مازالت تمتلك سمعة طيبة في سوق المستعمل، ومن أشهر إصداراتها سوزوكي ماروتي.

سوزوكي ماروتي موديل 2011

مواصفات السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011

تتوفر السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011 بمحرك اقتصادي، ويعتبر من بين أكثر المحركات توفيراً في استهلاك البنزين، حيث تستهلك 6.2 لتر لكل 100 كم/ متر، بفضل سعة المحرك البالغة 800 سي سي، وينتج قوه قدرها 37 حصان، وعزم اقصي للدوران 5000 الأف لفة في الدقيقة.

 

تتوفر السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011 بناقل حركة مانيوال مكون من 4 سرعات ،وتتسارع السيارة من 0وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 30 ثانية. 

 

 وبلغت قراءة العداد في السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011 نحو 70 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

سوزوكي ماروتي موديل 2011


قياسات وأبعاد السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011

الطول الكلي: 3.445 متر

العرض الكلي: 1.515 متر

الارتفاع الكلي: 1430 متر

قاعدة العجلات: 2.360 متر

وزن السيارة: 735 كيلومتر

الارتفاع عن الأرض: 160 مم

عدد الركاب: 5 ركاب

سوزوكي ماروتي موديل 2011

سعر السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011 في سوق المستعمل

تبدأ أسعار السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011 في سوق المستعمل بـ 110 آلاف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

سوزوكي ماروتي سوزوكي ماروتي البنزين مانيوال

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