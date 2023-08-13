سيارات جديدة في السوق المحلي بـ مليون جنيه| صور

يبحث المواطنون المصريون الآن عن سيارات جديدة موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات، وذلك بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة عالميا مما أدي الي تقليل أعداد السيارة المنتجة ، والمتوافرة لدي الوكلاء والموزعين وها ساعد علي ارتفاع سعر السيارات بشكل جنوني ، ولكن رغم ذلك يوجد بالسوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة .

- يعرض موقع صدى البلد أسعار مجموعة من السيارات الجديدة بالسوق المصري للسيارات موديل 2022 منها سيارة سوبارو امبريزا ، وجاك J7، وام جى 5 :



1- بروتون ساجا

تستمد سيارة بروتون ساجا موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك ، وتنتج قوة تصل الي 95 حصان، وتحتاج الي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 120 نيوتن/متر.

بروتون ساجا

يتراوح سعر سيارة بروتون ساجا موديل 2022 السيدان ما بين 490 إلي 545 ألف جنيه .

2- سوزوكي سويفت ديزاير السيدان

تتسارع سيارة سوزوكي سويفت ديزاير السيدان من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.2 ثانية، وبها محرك سعة 1200 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات، وتحتاج الي 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 85 حصان ، وعزم دوران 113 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 175 كم/ساعة .

سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2022 بسوق السيارات المصري

تتواجد سيارة سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2022 بسوق السيارات المصري بسعر 590 ألف جنيه .

3- جاك J7 الصينية

تنتج سيارة جاك J7 الصينية موديل 2022 قوة تصل الي 150 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتخرج عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، وتصل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT، ويصل سعة خزان وقودها الي 55 لتر .

جاك J7 الصينية

تبدأ أسعار سيارة جاك J7 موديل 2022 الصينية من 809 ألف جنيه، ويرتفع السعر ليصل الي 839 ألف جنيه .

4- سوبارو امبريزا الجديدة

تستخدم سيارة سوبارو امبريزا موديل 2022 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتمتلك محرك سعة 1600 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.6 ثانية، وتستهلك 5.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج قوة 114 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/متر.

سوبارو امبريزا موديل 2022 في سوق السيارات المصري

سعر سيارة سوبارو امبريزا موديل 2022 في سوق السيارات المصري يصل الي 999 ألف جنيه .

5- ام جى 5 موديل 2022



تصل سرعة سيارة ام جى 5 الصينية القصوى الي 180 كم/ساعة، وتتسارع من وضوع الثبات وصولا الي 100كم/ساعة في 12.5 ثانية، وتستهلك 5.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 45 لتر ، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتنتج قوة 120 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/متر.

ام جى 5 موديل 2022

تباع سيارة ام جى 5 السيدان موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر يبدأ من 750 ألف جنيه، ويصل الي مليون جنيه .