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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات جديدة في السوق المحلي بـ مليون جنيه| صور

سيارات جديدة بالسوق
سيارات جديدة بالسوق المحلي

يبحث المواطنون المصريون الآن عن سيارات جديدة موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات، وذلك بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة عالميا مما أدي الي تقليل أعداد السيارة المنتجة ، والمتوافرة لدي الوكلاء والموزعين وها ساعد علي ارتفاع سعر السيارات بشكل جنوني ، ولكن رغم ذلك يوجد بالسوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة .

بالرغم من زيادة الأسعار .. أوفربرايس علي ام جى ZS في مصر

سعر سوبارو إمبريزا .. اعرف وصلت كام

- يعرض موقع صدى البلد أسعار مجموعة من السيارات الجديدة بالسوق المصري للسيارات موديل 2022 منها سيارة  سوبارو امبريزا ، وجاك J7، وام جى 5 :


1- بروتون ساجا

تستمد سيارة بروتون ساجا موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك ، وتنتج قوة تصل الي 95 حصان، وتحتاج الي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 120 نيوتن/متر.

 بروتون ساجا

يتراوح سعر سيارة بروتون ساجا موديل 2022 السيدان ما بين 490 إلي 545 ألف جنيه .

2- سوزوكي سويفت ديزاير السيدان

تتسارع سيارة سوزوكي سويفت ديزاير السيدان من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.2 ثانية، وبها محرك سعة 1200 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات، وتحتاج الي 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 85 حصان ، وعزم دوران 113 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 175 كم/ساعة .

سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2022 بسوق السيارات المصري 

تتواجد سيارة سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2022 بسوق السيارات المصري بسعر 590 ألف جنيه .

3- جاك J7 الصينية

تنتج سيارة جاك J7 الصينية موديل 2022 قوة تصل الي 150 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتخرج عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، وتصل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك  من فئة CVT، ويصل سعة خزان وقودها الي 55 لتر .

 جاك J7 الصينية

تبدأ أسعار سيارة جاك J7 موديل 2022 الصينية من 809 ألف جنيه، ويرتفع السعر ليصل الي 839 ألف جنيه .

4- سوبارو امبريزا الجديدة

تستخدم سيارة سوبارو امبريزا موديل 2022 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتمتلك محرك سعة 1600 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.6 ثانية، وتستهلك 5.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج قوة 114 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/متر.

سوبارو امبريزا موديل 2022 في سوق السيارات المصري

سعر سيارة سوبارو امبريزا موديل 2022 في سوق السيارات المصري يصل الي 999 ألف جنيه .

5- ام جى 5 موديل 2022


تصل سرعة سيارة ام جى 5 الصينية القصوى الي 180 كم/ساعة، وتتسارع من وضوع الثبات وصولا الي 100كم/ساعة في 12.5 ثانية، وتستهلك 5.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 45 لتر ، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتنتج قوة 120 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/متر.

ام جى 5 موديل 2022

تباع سيارة ام جى 5 السيدان موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر يبدأ من 750 ألف جنيه، ويصل الي مليون جنيه .

بروتون ساجا سوزوكي سويفت ديزاير السيدان جاك J7 الصينية سوبارو امبريزا الجديدة ام جي 5 موديل 2022

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