إلحق اشتري.. تراجع كبير في أسعار الذهب عالمياً

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من خمسة أسابيع بعدما ارتفع الدولار وعوائد السندات قبل النشر المرتقب هذا الأسبوع لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر يوليو.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1912.29 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى له منذ السابع من يوليو ، حسبما نقلت رويترز.

و هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1944.20 دولار.



وارتفعت عوائد السندات الأميركية مما صعد بالدولار إلى أعلى مستوياته، بعدما أظهرت بيانات، ارتفاع أسعار المنتجين بأكثر قليل من المتوقع في يوليو تموز فيما زادت أسعار الخدمات بأسرع وتيرة في ما يقرب من عام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.59 دولار للأوقية، وهو معدل لم يتم تسجيله منذ السادس من يوليو.

وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 908.02 دولار، فيما استقر البلادايوم عند 1293.29 دولار.