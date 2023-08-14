بعد انتشاره بـ 50 دولة| هل يظهر متحور كورونا الجديد «EG.5» بمصر؟!.. روشتة برلمانية للحكومة

«الصحة» تكشف حقيقة المتحور الجديد لكورونا وأعراضه

مليون إصابة حول العالم.. برلمانى يحذر من انتشار متحور كورونا الجديد «EG.5»

هل يظهر متحور فيروس كورونا الجديد «EG.5» فى مصر؟..برلمانى يكشف طرق مواجهته



حذر عدد من النواب من انتشار متحور فيروس كورونا الجديد «EG.5» فى مصر ، خاصة بعد انتشاره فى عدد من دول العالم ، وطالبوا الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات استباقية قبل ظهور هذا المتحور فى مصر لمواجهته.

فى البداية حذر الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، من انتشار متحور كورونا الجديد والمعروف باسم باسم «EG.5»، بعد انتشاره في أكثر من 50 دولة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا، حيث تسبب في أكثر من مليون إصابة حول العالم وأكثر من 3100 حالة وفاة في أقل من شهر، مشيرا إلى أن متحور فيروس كورونا الجديد «EG.5» هو أحد المتحورات الفرعية لفيروس كوفيد – 19 المنتشر عالميًا.

الأكثر تنافسية وعدوانية من نظرائه

وأكد "محسب"، فى بيان صحفي له، ضرورة تشجيع المواطنين على الحصول على اللقاحات، التي تساهم في تقديم درجات مرتفعة من الحماية من المتحور الفرعي الجديد «EG.5»، كذلك اتباع الإجراءات الوقائية، والتي من بينها ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتهوية الغرف، والاهتمام بالنظافة الشخصية.

وأوضح أن المتحور الجديد «EG.5» هو الأكثر تنافسية وعدوانية من نظرائه، بسبب قدرته على مقاومة الأجسام المضادة الناتجة عن الحصول على لقاحات، وذلك وفقا لما ورد بالتقارير العالمية المتخصصة، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أطلقت تحذيرات من تكرار جائحة كورونا مرة أخرى.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع انتشار المتحور الجديد «EG.5»، من خلال الالتزام بإجراءات الحجر الصحي على القادمين من الخارج، كذلك إصدار تعليمات مشددة لجميع المستشفيات لتوعيتهم بأعراض EG.5 التي لم تتغير عن الفيروس الأصلي، والتي تتضمن ارتفاع درجات الحرارة «الحمى»، والتهاب الحلق، وسيلان الأنف والسعال، وآلام الجسم والعضلات، والتعب والإسهال، كما أنها تسبب ضيقا شديدا في التنفس في حال تطور الأعراض.

وقال النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه مع انتشار متحور فيروس كورونا الجديد «EG.5» ، فإنه يجب على مصر أن تتخذ كل الإحتياطات اللازمة لمواجهته قبل وصوله إلى مصر.

وأكد رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه يجب على الحكومة ان تقوم برصد التحور وأماكن ظهوره ووضعه ، وأن تقوم بإبلاغ مراكز البحوث ومن بينها المراكز البحثية.

كما طالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان الحكومة أيضا بضرورة عمل تصور لكيفية منع دخول متحور فيروس كورونا الجديد «EG.5» ، وإذا ظهرت حالات إصابة به يجب الإعلان عن خطة الحكومة للتعامل بشان ذلك.

وظهر المتحور الجديد لفيروس كورونا «EG.5» في الصين بداية العام الحالي، لكنه لم يعلن عنه إلا في شهر أبريل بعد أن تنتشر في دول متعددة، بحسب ما ذكرته صحيفة “الجارديان” البريطانية.

يتنشر بشكل أسرع

وكانت أمريكا هي أولى الدول التي أعلنت عنه كمتحور شديد الخطورة، كما أطلقت عليه اسم EG.5، والذي يتشابه مع متحور أوميكرون لكنه ينتشر بشكل أسرع.

يعد سلالة من متحور "أوميكرون البديل" المعروف باسم (XBB.1.9.2)، لكن يمتاز بطفرة ملحوظة تساعده على الهروب من الأجسام المضادة التي طورها الجهاز المناعي استجابة للمتحورات واللقاحات السابقة.

يهدد هذا المتحور حياة كبار السن والأطفال ومصابي المناعة، بينما يطمئن الأطباء أنه ليس بدرجة عالية من الخطورة حتى الآن.

صنفت الأمم المتحدة هذا المتحور الجديد بالمثير للاهتمام، كما أطلقت عدة تحذيرات للدول الكبرى لاتخاذ إجراءات وقائية استباقية للحد من انتشاره وعدم تحوله إلى وباء جديد.

متحور ايريس

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حقيقة الاخبار المتداولة عن انتشار متحور جديد لمرض كورونا والذي اطلق عليه متحور "ايريس"، ومدى انتشاره.

وأوضح "عبدالغفار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة" تقديم الاعلامية "انجي انور" والمذاع عبر فضائية" etc" ان منظمة الصحة العالمية اعلنت انتهاء حالة الطواري الصحية لمرض كوفيد 19 في 5 مايو 2023، لم يعد وجود المرض يمثل طارئة صحية عالمية، لكن هذا لا يعني عدم وجود اصابات به، فهناك حالات تصاب بالمرض عددها قد يزيد او يقل، لكن المرض اصبح يتم التعامل معهم كباقي الامراض التنفسية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة ان "ايريس"، هو احد المتحورات من "اميكرون" اسمه عليه سام علمي eg5 ، لا تتجاوز نسبه انتشاره في الدول التي اعلنت عن وجوده 17.4%، قائلا: وبالتالي مازال "اوميكرون" بسلالاته أعلى انتشارا من ايريس، ولكن منظمة الصحة العالمية اعتبرته متحور مثير للاهتمام لانه سريع الانتشار.

ولفت إلي أن الدلائل حتى اللحظة تشير الي ان شدة المرض ومعدلات الوفيات ودخول المستشفيات لم تتغير في المتحور الجديد، فخلال الاسبوع الوبائي الماضي هناك 5 من الأقاليم الستة التي تتابعها منظمة الصحة العالمية اعلنت انخفاض معدلات الاصابة، ولكن اقليم غرب المحيط هو من اعلن عن ارتفع معدلات الاصابة.

وعن أعراض المتحور الجديد اشار "عبدالغفار" إلى أنها نفس الاعراض القديمة لمتحور "أوميكرون" والتي تصيب الجهاز التنفسي مثل الرشح انسداد الانف، ارتفاع في درجة الحرارة، الاعياء، لافتا الي أن الحل الأمثل لمواجهته الحرص على اللقاحات خاصة لأصحاب الامراض المزمنة التي تؤدي لنقص في الجهاز المناعي، وكبار السن، التطهير المستمر للأيدي والأسطح ، الابتعاد عن الامكان المزدحمة، والتواجد في اماكن جيد التهوية، واستخدام الكمامات في الاماكن المزدحمة وسيئة التهوية.