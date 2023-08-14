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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. ثوران بركان جبل إتنا في إيطاليا.. وقرارات وتحذيرات عاجلة من السلطات

ثوران بركان جبل إتنا
ثوران بركان جبل إتنا

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم، الإثنين، تعليق الرحلات المتجهة من وإلى مطار كاتانيا الرئيسي في صقلية، جنوب البلاد، بسبب حدوث ثوران بركاني في جبل إتنا القريب، بحسب ما أعلنته الشركة المسؤولة عن إدارة المطار.

وقالت شركة "ساك"، التي تدير مطار فينتشنسو بيليني الدولي، إنه سيتم تعليق الرحلات حتى الساعة الواحدة ظهرا (1300 بتوقيت جرينتش).

ووفقًا للمعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين (INGV)، "أرسل الثوران سحابة رماد في الهواء عبر جنوب شرق صقلية، مع تدفق الحمم البركانية من فوهة بركان في الجنوب الشرقي على ارتفاع 2800 متر".

وبعد زيادة النشاط البركاني، أصدرت وكالة الحماية المدنية الوطنية الإيطالية بيانا رسميا قالت فيه "إتنا دخل مرحلة "الإنذار المسبق"، مما يدل على احتمال كبير لحدوث نوافير وشيكة من الحمم البركانية".

ويُنصح ركاب الطائرات المقرر سفرهم عبر كاتانيا اليوم بعدم التوجه إلى المطار إلا بعد استشارة شركة الطيران الخاصة بهم.

ويوفر مطار كاتانيا تحديثات السفر في الوقت الفعلي للمسافرين عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به. لقد كان صيفًا صعبًا لمطار صقلية الرئيسي الذي واجه فوضى سفر استمرت ثلاثة أسابيع بعد اندلاع حريق كبير في المبنى الرئيسي للمبنى في منتصف يوليو.

جدير بالذكر أن جبل إتنا الواقع في جزيرة صقلية الإيطالية، به أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، حيث تتكرر مرات الثوران البركاني، الكبير والصغير على حد سواء، إلا أن نوبات ثورانه نادرا ما تؤدي إلى أضرار جسيمة.

يُعتقد أن جبل إتنا لديه أطول تاريخ موثق للانفجارات بين جميع البراكين ، حيث يعود تاريخ السجلات إلى عام 425 قبل الميلاد.

ويعد البركان من أعلى البراكين في أوروبا، حيث يقع على ارتفاع أكثر من 3300 متر.

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