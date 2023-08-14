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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل خضوع هاجر الشرنوبي لجلسة تصوير جديدة احتفالا بعيد ميلادها

صدى البلد

احتفلت الفنانة هاجر الشرنوبي بعيد ميلادها، من خلال خضوعها لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بشكل مبهج ومميز، لتنال هذه الصور على إعجاب جميع متابعيها، الذين حرصوا على تهنئتها بهذه المناسبة، متمنين لها أن يكون هذا العام سعيدًا عليها تحقق فيه جميع أمانيها.

وظهرت هاجر الشرنوبي في السيشن، مرتديةً فستانًا من قطعتين، ممتلئ بنقشات الورود، ويدمج فيه الألوان الأخضر والأحمر والأسود، هذا بجانب ترك شعرها ينسدل مموجا ليلامس كتفيها، وظهرت الفنانة في الصور على سريرًا مليئًا بـ البالونات الكثيرة، التي تعطي بهجة للمكان.

وحرصت هاجر الشرنوبي على وضع مكياجًا هادئًا بأنامل ميرنا مجدي، ليبرز جمال ملامحها، كما صفف شعر الشرنوبي علي حمزة، وارتدت هاجر إكسسوارارت اليوم من بوجكس، والتقطت لها الصور التذكارية بعيون الفوتوجرافر نورا يوسف وإنجي الشاذلي، والبالونات التي زُين بها المكان من بايونيلا.

وفي سياق آخر، تنتظر الفنانة هاجر الشرنوبي طرح أحدث أعمالها السينمائية، فيلم السرب، الذي تشارك فيه رفقة مجموعة من كِبار نجوم الفن، أبرزهم الفنان أحمد السقا، آسر ياسين، كريم فهمي، شريف منير، هند صبري، أحمد حاتم، منذر رياحنة، وآخرون، والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

الفنانة هاجر الشرنوبي هاجر الشرنوبى السرب احمد السقا

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