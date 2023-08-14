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رئيس التحرير
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برلمان

نائب : تحويل مستشفيات جامعة عين شمس لمدينة طبية تعزيز لدور مصر بالمنطقة

النائب أحمد سعد نويصر،
النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب

اعتبر النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية تأكيد على حرصه لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمرضى من خلال رفع كفاءة القطاع الطبي.

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، إن تحويل مستشفيات جامعة عين شمس إلى مدينة طبية عالمية هدفه تطوير بيئة البحث العلمي الطبي وتعزيز دور مصر كمنارة علمية وطبية في المنطقة.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن مستشفيات عين شمس تستقبل مليون ونص مريض سنويا لتلقي العلاج مجانا، مشيرا إلى أن بعد إنشاء مدينة طبية لجامعة عين شمس سوف يزداد استقبال الأعداد عن مليون ونصف المليون.

وأشار النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن تطوير المستشفيات سيشمل إنشاء بنية تحتية طبية وإدارية جديدة ومتطورة، علاوة على تهيئة بيئة عمل جاذبة وتجميل الموقع العام والقضاء على التجمعات العشوائية، وميكنة مستشفيات المدينة الطبية وتعميق التحول الرقمي في أساليب عملها.

وتابع عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية المصرية تولي اهتماما كبيرا بهذا الشأن وتسعي لتحقيق رعاية صحية جيدة لجميع المصريين في جميع المستشفيات.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات أعمال تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية في قلب القاهرة، في ضوء ما عانته تلك المنطقة لسنوات من صعوبات وتحديات، أدت إلى انخفاض مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين، قبل أن يتم اتخاذ قرار من الرئيس بتطوير تلك المنطقة وتحويلها لمدينة طبية رفيعة المستوى، من خلال إنشاء بنية تحتية طبية وإدارية جديدة ومتطورة، وتهيئة بيئة عمل جاذبة، وتجميل الموقع العام والقضاء على التجمعات العشوائية، وميكنة مستشفيات المدينة الطبية وتعميق التحول الرقمي في أساليب عملها.

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