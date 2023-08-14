رسميا.. أستون فيلا يضم لاعبا مصريا

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، رسميًا، ضم اللاعب عمر خضر ، قادمًا من صفوف نادي زد، وذلك بعد قضاء فترة من المعايشة مع الفيلانز، خلال المرحلة التحضيرية للموسم الجديد 2023 - 2024.

ورحب نادي أستون فيلا في بيان رسمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بصفقة اللاعب المصري صاحب الـ17 عامًا قادمًا من صفوف زد الذي صعد إلى الدوري الممتاز بنهاية الموسم المنقضي.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي: "يسر أستون فيلا أن يعلن عن توقيع الموهبة المصرية الشابة عمر خضر من زد إف سي".

وشدد النادي في بيانه، أن اللاعب كان مطلوبًا في صفوف قطاع الأكاديمية بأستون فيلا، حيث جذب الدولي المصري الأعين إليه من جانب الفيلانز.