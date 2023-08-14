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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عصام كاريكا: عملت لعمرو دياب أغنية من 20 سنة ولسه عايشة لحد دلوقتي

صدى البلد

أعرب المطرب والملحن عصام كاريكا، عن سعادته بكونه صانعا لنجوم الوسط الفني، وذلك بعدما قدم أكثر من 100 ممثل بثوب غنائي وشارك في نجاحهم، أبرزهم الفنان محمد هنيدي والفنان محمد سعد.


وقال عصام كاريكا في تصريحات تيفزيونية:" إنه شارك في صناعة العديد من النجوم، فضلًا عن إنشائه العديد من الأغاني لـ ما يقترب من 100 ممثل، و100 مطرب.

وأضاف عصام كاريكا، أنه استطاع تدريب العديد من نجوم الوسط الفني على الغناء، حتى أصبحوا قادرين على تقديم أغاني استطاعت أن تحقق نسب مشاهدة عالية منذ طرحها حتى وقتنا هذا، متابعًا: فنانين كتير زي حمادة هلال و محمد محيي و أحمد سعد  و حكيم بداياتهم كانت معايا و الأغاني بتاعتي كانت بتساعد في نجاح الفنان أو الممثل وكمان ساهمت في نجاح كبير لـ أفلام زي اللمبي ويانا يا خالتي.

كما تحدث عصام كاريكا عن أغنية وحياة أميرة، والتي غناها الفنان محمد هنيدي في فيلم يانا يا خالتي، موضحًا، أن الأخير طلب غناء هذه الأغنية ووضعها في فيلمه، ولفت إلى أنه سجل الأغنية بالفعل لنفسه ولكنه تنازل عنها من أجل محمد هنيدي.

قائلًا: في فنانين كتير خدوا مني أغاني كنت هغنيها، زي أغنية وحياة أميرة اللي غناها  محمد هنيدي في فيلم يانا يا خالتي، جالي وقالي الأغنية دي عاجبناني أوي وأنا هخدها في الفيلم الجديد، قولتله خلاص أنا هنزلها قالي أنا عايزها، فتنازلتله عنها بكل حب.

واستكمل حديثه قائلًا: وكان فيه أغنية كمان اللي غناها محمد سعد في فيلم بوحة "أغنية أول ما عرفت أنك عايزني"، الأغنية دي محمد سعد قالي أنا هاخدها وحققت نجاح كبير أوي، وكورال روح الشرق أعاد إحياء الأغنية مرة تانية.

وأكد عصام كاريكا،:" أن الأغاني التي قدمها للفنانين في بداية مشوارهم الفني، ساهمت بشكل كبير في نجوميتهم، وأشار إلى أن أغنية " حب أيه " ل محمد سعد والتي طرحت في فيلم اللمبي، كانت سبب أساسي لنجاح الفيلم.

وأشار عصام كاريكا إلى أنه قدم أغنية للهضبة عمرو دياب منذ 20 عامًا، ومازالت موجودة حتى الأن ويستخدمها الأخير في حفلاته، فضلًا عن البداية الغنائية لـ محمد محيي، حكيم، كانت من خلاله.
 

المطرب والملحن عصام كاريكا عصام كاريكا محمد سعد للهضبة عمرو دياب حمادة هلال

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