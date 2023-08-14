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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه عن بعض المناطق بالدقهلية لمدة 6 ساعات.. غدا

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه سيتم قطع المياه غدا، الثلاثاء، من الساعة 9 صباحا إلي الساعة 3 من مساء ذات اليوم عن بعض المناطق بمدينة المنصورة لإجراء أعمال ربط على خط المياه الجديد قطر 12 بوصة على خط 16 بوصة بشارع الجلاء. 
وأضاف "مختار"، أنه سيتم قطع المياه أيضا عن عدد من القري التابعة لرئاسة مركز ومدينة دكرنس في ذات يوم الثلاثاء من الساعة 8 صباحا وحتي الساعة 6 مساء من ذات اليوم لتنفيذ اعمال الصيانة علي خط 600 مم بوليستر بشارع مجلس المدينة بدكرنس. 
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءً على التقارير التي وردت من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية في هذا الشأن حيث اوضح التقرير الاول ان المناطق المتأثرة بانقطاع المياه نطاق حي غرب المنصورة تشمل شارع سكة سندوب وتفريعاته وشارع جامعة الدول العربية وشارع العباسي وتفريعاته وشارع محمد فتحي وتفريعاته وشارع الجلاء.. 
وأوضح التقرير الثاني، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بنطاق رئاسة مركز ومدينة دكرنس هي قري نجير وكفر ابو ناصر وديمشلت واشمون الرمان ودموه. 
ووجه محافظ الدقهلية، محمد امين، رئيس حي غرب المنصورة، والدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة دكرنس، بالتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لسرعة إنهاء الأعمال  المشار اليها كل في نطاقه، وعودة المياه مرة أخرى كالمعتاد؛ حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين. 

وأكد محافظ الدقهلية، على أهمية اتباع الأصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ الأعمال المشار المذكورة.
وتهيب محافظة الدقهلية  المواطنين قاطني نطاق حي غرب المنصورة والمناطق المتأثرة بانقطاع المياه وكذا السادة المواطنين قاطني نطاق الوحدات المحلية القروية التابعة المشار اليها بمركز دكرنس المذكورة والمتأثرة بانقطاع المياه، إضافة إلى جميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها هذه الاعمال ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم  لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

الشرب والصرف الصحى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية بمدينة المنصورة أيمن مختار رئيس مركز ومدينة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية محافظ الدقهلية

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