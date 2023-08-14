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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحديد مجموعات ومواعيد مباريات بطولة إفريقيا لسيدات الطائرة.. غدا

كرة الطائرة
كرة الطائرة

أعلن عماد نوار المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لسيدات الكرة الطائرة، عن قائمة اللاعبات المشاركات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة 14 وحتى 25 أغسطس الجاري.

وضمت القائمة 14 لاعبة، هن: "ندى معوض - سارة أمين - مريم متولي - داليا المرشدي - دعاء الغباشي - آية خالد - زينة العلمي - دانا شوقي - دعاء محمد - ندى وليد - أيسل نديم - مي غزال - مايا ممدوح - سابين حسن عابد".

وأعلن مسؤولو الاتحاد الإفريقي مشاركة 18 منتخبًا في البطولة وهم: "الكاميرون - الجزائر - بوركينا فاسو - بوروندي - الكونغو برازافيل - كوت ديفوار - مصر - غانا - كينيا - ليسوتو - مالي - المغرب - نيجيريا - رواندا - السنغال - تنزانيا - أوغندا - زامبيا"، فيما اعتذرت تونس مساء أمس بسبب فيروس كورونا الذي ضرب عدد كبير من عناصر نسور قرطاج.

ومن المقرر، أن يقام الإجتماع الفني مساء غدا الثلاثاء لتحديد مجموعات البطولة وجداول المباريات وطريقة التأهل للأدوار النهائية.

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