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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرى سارة لجماهير نادي الزمالك بشأن مدافع الفريق الأول للكرة

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تماثل محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها والمثمثلة في مزق بأربطة الكاحل، وأبعدته عن المشاركة مع الأبيض في البطولة العربية بعد انتهاء إعارته للاتحاد السكندري.

وأنهى المدافع برنامجه التأهيلي في الفترة الماضية وأصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأصبح محمود علاء جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب بدء فترة الإعداد بعدما اطمأن الجهاز الطبي على تماثله للشفاء من الإصابة بنسبة 100%.

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوم عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

واستقر المدير الفني الكولومبي على عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

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