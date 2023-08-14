فوات الأوان .. أوكرانيا تواجه كارثة بسبب قرار أمريكي تأخر شهورًا

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، اليوم الإثنين، أن واشنطن تأخرت في تسليم مقاتلات إف-16 للجيش الأوكراني.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن "إدارة بايدن لم تسمح لدول الناتو بتزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16 لأكثر من عام.. وبحلول الوقت الذي يتم فيه تدريب الطيارين على استخدام الطائرات المتقدمة، سيكون الأوان قد فات لمساعدة الجيش الأوكراني في الدفاع عن نفسه أثناء الهجوم المضاد".

وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أنه بسبب نقص التدريب، لا تستطيع القوات المسلحة الأوكرانية التعامل مع طائرات الهليكوبتر القتالية الروسية، التي تدمر الدبابات الأوكرانية وغيرها من المعدات بسهولة.

بدورها، أوضحت وزارة الدفاع البريطانية، أن بعض المروحيات مجهزة بصواريخ مضادة للدبابات تطير بعيدا جدا أو منخفضا جدا بحيث لا يمكن اعتراضها من قبل نظام الدفاع الجوي الأوكراني.