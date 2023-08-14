الصين تحذر اليابان من عواقب تعاونها العسكري مع أمريكا

اعتبر الجيش الصيني، اليابان، بأنها تشكل تحديًا استراتيجيًا غير مسبوق للصين والمجتمع الدولي بسبب قلقها المتزايد بشأن أنشطة الصين في المنطقة وعلاقاتها العسكرية المتنامية مع روسيا ومطالباتها بتايوان.

وانتقد المتحدث باسم الجيش الصيني، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي، التحالف الأمني بين الولايات المتحدة واليابان والذي يسمح للولايات المتحدة بالانتشار في الأراضي اليابانية والمشاركة في أية أزمات إقليمية.

وحذرت الصين الولايات المتحدة من إثارت التوترات في بحر الصين الجنوبي من خلال تعزيز انتشارها العسكري وإجراء عمليات استفزازية في المنطقة.