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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على ملخص أحداث مسلسل “سيب وأنا أسيب” الحلقة الـ 8

سيب وانا اسيب
سيب وانا اسيب

بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل "سيب وأنا اسيب" بخطف نبيلة، واعتراف شقيقها بأن العصابة قد خطفتها بسبب خلاف على أموال كان أخذها منهم، ليقرر الذهاب لوالده ويطلب منه أن يسد تلك الأموال لكنه يرفض، فتذهب والدة نبيلة إلي إبراهيم وهي تبكي وتقول له أن نبيلة قد خُطفت.

ليذهب إبراهيم ومعه أصدقاؤه، ويقوم بضرب العصابة ويهرب نبيلة معه، ويعودان إلي المنزل ويحتفلان بعودة نبيلة.

ثم تذهب بيلا إلى البنك، وترجع إلي إبراهيم أمواله التي قد اخذتها منه، وتسأل ابراهيم عن من اين اتي بتلك الأموال الكثيرة ليطلب منها أن تذهب معه.

وبالفعل يذهب كلًا من بيلا وإبراهيم وشقيقها خالد ويأخذ ابراهيم بيلا إلي مركز الصيانة الخاص بيه ويقول لها أنه لديه 3 فروع من هذا المركز، وقد أطلق على هذا المركز اسم "نبيلة".

ومسلسل "سيب وانا اسيب" تدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي، حول شخصية نبيلة التي تجسدها هنا الزاهد التي تدخل في صراعات مع زوجها أحمد السعدني الذي كانت تعتقد أنه طلقها وتفاجئت بأنها مازالت على ذمته.

 

ومسلسل "سيب وانا اسيب" تدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي، حول شخصية نبيلة التي تجسدها هنا الزاهد التي تدخل في صراعات مع زوجها أحمد السعدني الذي كانت تعتقد أنه طلقها وتفاجئت بأنها مازالت على ذمته.

 

والمسلسل من بطولة الفنان أحمد السعدني والفنانة هنا الزاهد والفنان محمد جمعة والفنانة عارفة عبد الرسول، والفنان محمود البزاوي، آية سماحة، ساندي علي، أحمد سلطان، دنيا سامي، يارا جبران، فاطمة الكاشف، ومحمود السيسي.

الحلقة ٧

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا من قبل عشاق الدراما الكوميدية لمشاهدة مسلسل سيب وانا سيب الحلقة 7، بطولة الفنانة هنا الزاهد والفنان صلاح السعدني.

تزامناً مع اهتمام الكثير من عشاق الدراما التليفزيونية لمعرفة موعد مسلسل سيب وانا سيب الحلقة 7، المكون من 10 حلقات وهو من بطولة أحمد السعدني وهنا الزاهد، ومحمود البزاوى، آية سماحة، عارفة عبد الرسول، محمود السيسي وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج وائل إحسان وتأليف رنا أبوالريش، ويرصد موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي شغلت اهتمام الجماهير لمعرفة قصة واحداث  مسلسل سيب وانا سيب وأبرزهم موعد الحلقة 7 الجديدة من وتفاصيل المسلسل.


وتوالت الأحداث الجديدة، وتدور أحداث قصة مسلسل سيب وانا اسيب في إطار اجتماعي كوميدي، حول مصممة موضة وأزياء وناشطة على السوشيال ميديا، تجد نفسها مضطرة للعودة على وجه السرعة إلى مسقط رأسها الإسكندرية مع الفنان الذي ارتبطت به، وتحاول تغطية الأكاذيب التي أخبرته بها ولكنها تجد نفسها في العديد من المشكلات.

سيب وأنا أسيب

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