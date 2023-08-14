الاستفزازات مستمرة.. مظاهرة جديدة لحرق المصحف في السويد

ذكرت صحيفة “افتونبلاديت” أن مظاهرة جديدة لحرق القرآن الكريم حدثت في وسط ستوكهولم قرب مبني البرلمان السويدي، نظمها المهاجران سالفان موميكا وسالفان نجم، حيث تم اعتقال شخص واحد.

وأوضحت صحيفة “افتونبلاديت”، أن "الشرطة اعتقلت رجلا لمحاولته تعطيل مظاهرة لحرق المصحف في ستوكهولم".

وفي وقت سابق، قال وزير الثقافة اللبناني، محمد المرتضى، إنه من الطبيعي تماما والمشروع أن تعلق وزارة الثقافة اللبنانية التعاون الثقافي مع السويد والدنمارك بسبب الاحتجاجات الأخيرة على حرق القرآن الكريم في البلدين.

وكشف المرتضى، لوكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء، إنه “من الطبيعي تماما أن تتخذ وزارة الثقافة اللبنانية، نظرا لصلاحيتها، مثل هذا القرار وأن تعلن للسلطات السويدية والدنماركية وسفارتيهما في لبنان أن علاقاتنا الثقافية معلقة حتى تظهر الوعي اللازم لوضع حد لهذه الأعمال البغيضة”.

وأضاف أن “حوادث حرق القرآن الكريم تسيء إلى مشاعر جميع المؤمنين اللبنانيين، مسلمين ومسيحيين”، حسب “سبوتنيك”.

وفي وقت سابق من شهر يوليو، أبلغ المرتضى وزارتي الثقافة الدنماركية والسويدية بقرار الوزارة اللبنانية تعليق التعاون معهما ومع سفارتيهما في البلاد لحين تصحيح الوضع.