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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باسم مرسي يوافق على تخفيض راتبه مع الإسماعيلي

باسم مرسي
باسم مرسي

اقترب باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي من البقاء مع الدراويش خلال الموسم الكروي الجديد.

وشهدت الأيام الماضية ،توصل مسئولو الإسماعيلي مع باسم مرسي لتخفيض عقده وهو ما وافق عليه اللاعب ليقترب بقوة من البقاء ضمن صفوف الإسماعيلي في الموسم الجديد .

وأرسل مسئولو النادي الإسماعيلي قائمة الفريق المبدئية إلى اتحاد الكرة استعدادا لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد .

وضمت قائمة الإسماعيلي كلا من : محمد فوزي وكمال السيد لحراسة المرمى وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد عمار ومحمد دسوقي وعماد حمدي ومحمد نصر ومحمد عبد السميع وعصام صبحي ومحمود الشبراوي وحمدي النقاز  وعبد الرحمن مجدي وأحمد محسن وصالح جمعة ومحمد مخلوف ومحمد حسن وحازم مرسي وكريم عرفات وفراس شواط وباسم مرسي وياو أنور ومحمد بيومي وأبو بكر حمزة الجمل ومحمد وجدي وعبد الله السعيد ومروان حمدي وعبدالله محمد ومحمد بحيري.

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