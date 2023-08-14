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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غضب واسع في أوكرانيا بسبب خطط زيلينسكي لإنهاء الحرب

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن "صيغة السلام" التي اقترحها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لن توضع موضع التنفيذ.

وقال سوسكين: "من المستحيل تطبيق صيغة سلام زيلينسكي، لأنه لا توجد صيغة على هذا النحو… أوكرانيا لن تكون قادرة أبدًا على إعادة الأراضي المفقودة، لأنها بالفعل جزء من روسيا وفقًا للدستور”.

ولفت الانتباه إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على اختراق خط الدفاع الروسي.

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وقال سوسكين: "من المستحيل اختراق أحزمة الدفاع الروسية الخمسة.. ليس لدينا ما يكفي من الرجال للقيام بذلك".

زيلينسكي صيغة سلام زيلينسكي أوكرانيا

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