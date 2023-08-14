غضب واسع في أوكرانيا بسبب خطط زيلينسكي لإنهاء الحرب

قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن "صيغة السلام" التي اقترحها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لن توضع موضع التنفيذ.

وقال سوسكين: "من المستحيل تطبيق صيغة سلام زيلينسكي، لأنه لا توجد صيغة على هذا النحو… أوكرانيا لن تكون قادرة أبدًا على إعادة الأراضي المفقودة، لأنها بالفعل جزء من روسيا وفقًا للدستور”.

ولفت الانتباه إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على اختراق خط الدفاع الروسي.

وقال سوسكين: "من المستحيل اختراق أحزمة الدفاع الروسية الخمسة.. ليس لدينا ما يكفي من الرجال للقيام بذلك".