زد يضم إسلام عبداللاه قلب دفاع حرس الحدود لمدة خمس سنوات

أعلن نادي زد عن تدعيم صفوفها بصفقة جديدة، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

وضم نادي زد إسلام عبداللاه قلب دفاع حرس الحدود لصفوف الفريق لمدة خمس سنوات،ضمن خطة ادارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر ، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد ، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

وأصبحت صفقات زد حتى الآن: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي ، و ماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات ، وايضا أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات وايضا عبدالله مجدي من بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الاعارة و اسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود لخمس سنوات.