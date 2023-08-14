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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

51 دولة تواجه خطر متحور إيريس..هل تفشل اللقاحات في مواجهته؟

صدى البلد

بعد أشهر من الانتهاء من تفشي فيروس كورونا وعودة الحياة إلي طبيعتها في جميع دول العالم، أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم ظهور متحور جديد من فيروس كورونا، والذي انتشر بسرعة كبيرة للغاية في 51 دولة.

المتحور الجديد يسمى إيريس، وهو نسخة أخرى من متحور أوميكرون، لكن به بعض الطفرات التي تجعله أكثر قدرة على الهروب من المناعة.

وقد ظهر المتحور لأول مرة في فبراير الماضي بالصين، ومنذ ذلك الحين تتزايد حالات الإصابة به بشكل مطرد.

وأضافت منظمة الصحة العالمية المتحور إلى قائمة المتحورات المثيرة للاهتمام في 31 يوليو، وحثت الدول على مراقبة الإصابات به.

كما أنه لا يوجد دليل على أن المتحور يسبب مرضًا أكثر شدة أو أكثر انتقالًا من المتحورات الأخرى المنتشرة في الوقت الحالي.

وتشير بعض الاختبارات إلى أن المتحور قد يقلل من فعالية اللقاحات والأجسام المضادة التي تستخدم لعلاج كوفيد-19، لكن هذا لم يؤكد بشكل قطعي.

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