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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع مشترك بين "الصحة" و"التعليم " لبحث الاستعدادات للعام الدراسى الجديد بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بديوان المديرية , اليوم , اجتماعاً مشتركاً مع الدكتور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم وذلك لبحث استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد بما يضمن حسن سير العملية التعليمية.

حضر الاجتماع من جانب الصحة الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية  والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى ومديرو الإدارات الفنية بالطب الوقائى , علاوة على مديري عموم الادارات التعليمية ومديري المراحل التعليمية.

بحث الاجتماع  تعزيز صحة الطلاب في السن المدرسية من خلال غرس السلوكيات والممارسات الصحية السليمة مع التشديد على ضرورة سلامة البيئة الداخلية بالمدرسة والبيئة الخارجية المحيطة بها.

وتناول المجتمعون تفعيل برامج الصحة المدرسية عبر التعاون الفعال بين ادارة المدرسة والفرق الطبية ووضع خطة للفحص الطبي الشامل للطلاب ومتابعة تنفيذها.

وشددوا على متابعة نظافة المدارس من الداخل (أفنية وفصول دراسية ودورات مياه وحجرات أنشطة وأسوار) والتأكد من توافر جميع التجهيزات الطبية للاشراف على المقصف و مطابقة الاغذية الموجودة به للشروط الصحية.

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وكيل وزارة التربية والتعليم صحة الدقهلية وكيل المديرية وزارة التربية والتعليم استقبال العام الدراسى الجديد

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