محافظ الأقصر: تسليم 40 مشروعا للمستفيدات من برنامج تكافل وكرامة بالطود

أعلن محافظ الأقصر مصطفى ألهم، تسليم 40 ماكينة خياطة لـ 40 سيدة من المستفيدات ببرنامج تكافل وكرامة بقرى مركز ومدينة الطود، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "إبدأ من جديد".

جاء ذلك خلال حضوره لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين، بشكل دوري اليوم/الاثنين/ من كل أسبوع؛ لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول العاجلة لها بما يتماشى مع القانون.

وتم خلال اللقاء، بحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين، حيث وجه محافظ الأقصر، رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات بضرورة سرعة الرد على كافة الشكاوى التي تم عرضها وتسهيل إجراءات حلها ورفع أي معاناة وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كافة القطاعات.

من جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة الطود الدكتور محمد محمود رزق، أن هناك تعاونًا مستمرًا مع مديرية التضامن الاجتماعي والمؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات في سبيل رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتحسين مستوى المعيشة.