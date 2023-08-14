مالكوم يقود الهلال للفوز على أبها في الدوري السعودي

فاز الهلال على نظيره أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى لبطولة دوري روشن للمحترفين “الدوري السعودي”.

وتقدم مالكوم بهدف للهلال في الدقيقة 31 بعدما تلقى تمريرة من ناصر الدوسري داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية عرفت طريقها للشباك.

لكن بعد دقيقتين فقط، أدرك سعد بقير التعادل لأبها عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني سجل مالكوم الهدف الثاني له وللهلال في الدقيقة 55 بعد تمريرة عرضية من محمد البريك وصلت إلى اللاعب البرازيلي داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية فشل حارس أبها في التعامل معها.

ووقع مالكون على الهاتريك الخاص به في الدقيقة 77 عبر تسديدة قوية من يسار منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى لمرمى أبها.



تشكيل الهلال

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك - جحفلي - علي البليهي - ياسر الشهراني

خط الوسط: روبن نيفيز - مصعب الجوير - سالم الدوسري

خط الهجوم: مالكوم - ميشايل ديلجادو - عبدالله الحمدان