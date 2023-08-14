عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلامي: أهم ما يميز راديو 9090 البرامج والتغطيات المتميزة

صدى البلد

وجه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى الرئيس التنفيذي لراديو 9090، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعدما كلفته بالرئاسة التنفيذية للراديو، موضحًا: "أنا من مؤسسي راديو 9090، وكنت مدير برامج وكنت على علم بأمور كثيرة تتم في الإذاعة مثل ما يخص البرامج والمذيعين واللينكات".

 

وأضاف "مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة" على قناة "إكسترا نيوز"، أن ما يميز راديو 9090 ويجعله مختلفا عن الإذاعات الأخرى أن كل مذيعيه مبدعون، كما أن الفقرات والبرامج التي يقدمها ليست متشابهة وتواكب الأحداث.

 

وتابع: "تغطياتنا متميزة ليست مملة وسهلة كما أن راديو 9090 أسرع، والمستمع لدينا لا يمل، نقدم له معلومة وأغنية جميلة وبرنامج يتابعه، لذلك فإننا نحصد الجوائز، كما أن لدينا برامج متنوعة تخص الشباب والكبار ومحبي الأغاني والبرامج السياسية، حيث يقدم الإعلامي أحمد الطاهري برنامج المانيفستو، والأستاذ محمد علي خير يقدم برنامج كلام بالمصري، وهناك برامج للترفيه حيث تستضيف فاطمة مصطفى كبار النجوم".

البرامج السياسية أحمد الطاهري إكسترا نيوز المتحدة للخدمات الإعلامية الإعلامي عبدالفتاح مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

رسميا.. الأهلي يودع مهاجمه محمد شريف غدا

الفرط بـ7 جنيه.. مفاجأة سارة بشأن أزمة السجائر واختفاء بعض الأنواع

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

بينها طب بيطري وتمريض.. توقعات الحد الأدنى لعلمي علوم المرحلة الثانية.. فيديو

السجائر بأنواعها .. توجيه عاجل من الحكومة لـ الشرقية للدخان

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة تؤدي للمحاكمة العسكرية.. والنقل: تكلفنا مليون جنيه

تعليق عاجل من جيش الاحتلال بعد الهجوم علي موقع عسكري في جنين

خوف في الولايات المتحدة.. البريكس يقود التحول إلى نظام عالمي جديد |تفاصيل

تنسيق المرحلة الثانية 2023 … ذكاء اصطناعي حلوان تكشف تفاصيل برنامج المعلوماتية الطبية

صخرة المقاولون.. عمر فايد ينتقل لـ فنربخشة التركي| خاص

الفتوى والتشريع: لا يجوز للجمعيات الأهلية ممارسة الوعظ الديني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان هايحصل في مصر.. ماذا قال نقيب الموسيقيين بعد إصابة 60 في حفل ترافيس سكوت بإيطاليا؟

هاخد حقي بالقانون| لاعب بيراميدز أمام النيابة.. وحسين الشحات مهدد بالحبس

هروب بقرة يتسبب في أزمة بأحد شوارع بريطانيا.. فيديو

احترس منها .. أسباب الإصابة بمرض سرطان الفم | بينها نوع بذور

فيديو

شايفين الصحاب..سيدة عربية تهدي صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه/ فيديو جراف

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ