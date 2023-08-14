إعلامي: أهم ما يميز راديو 9090 البرامج والتغطيات المتميزة

وجه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى الرئيس التنفيذي لراديو 9090، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعدما كلفته بالرئاسة التنفيذية للراديو، موضحًا: "أنا من مؤسسي راديو 9090، وكنت مدير برامج وكنت على علم بأمور كثيرة تتم في الإذاعة مثل ما يخص البرامج والمذيعين واللينكات".

وأضاف "مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة" على قناة "إكسترا نيوز"، أن ما يميز راديو 9090 ويجعله مختلفا عن الإذاعات الأخرى أن كل مذيعيه مبدعون، كما أن الفقرات والبرامج التي يقدمها ليست متشابهة وتواكب الأحداث.

وتابع: "تغطياتنا متميزة ليست مملة وسهلة كما أن راديو 9090 أسرع، والمستمع لدينا لا يمل، نقدم له معلومة وأغنية جميلة وبرنامج يتابعه، لذلك فإننا نحصد الجوائز، كما أن لدينا برامج متنوعة تخص الشباب والكبار ومحبي الأغاني والبرامج السياسية، حيث يقدم الإعلامي أحمد الطاهري برنامج المانيفستو، والأستاذ محمد علي خير يقدم برنامج كلام بالمصري، وهناك برامج للترفيه حيث تستضيف فاطمة مصطفى كبار النجوم".