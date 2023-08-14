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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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القرش: الزراعات التعاقدية تطبق على بعض المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والبنجر.. فيديو

محمد القرش
محمد القرش

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الدولة المصرية في طريقها لدعم الزراعات التعاقدية بهدف طمأنينة الفلاح حتي يتم التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ولتجنب تعرض الفلاح للمخاطر نتيجة تقلبات الأسعار.

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وأضاف "القرش" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، أن الدولة أصدرت قانون للزراعات التعاقدية ثم أصدرت لائحة تنفيذية ثم تم تشكيل مركز للزراعة التعاقدية، مشيراً إلى أن بالفعل تم تطبيق هذا القانون علي بعض المحاصيل مثل القمح والبنجر والقصب.

وتابع محمد القرش، أن تجربة الزراعات التعاقدية نجحت مع الفلاح المصري بسبب أن الدولة تضع عقد بسعر ضمان اي عند حدوث إنخفاض في سعر هذا المنتج يقوم الفلاح بتوريد المنتج بنفس السعر.

الدكتور محمد القرش الدولة المصرية الزراعات التعاقدية الفلاح المصرى المحاصيل الاستراتيجية القمح والبنجر القصب برنامج آخر النهار

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