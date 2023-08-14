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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان حاسم من أمريكا بشأن التدخل العسكري في النيجر

أمريكا
أمريكا

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، اليوم الإثنين، إن التدخل العسكري من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” في النيجر يجب أن يكون خيار الملاذ الأخير.

وقال باتيل، خلال مؤتمر صحفي: “كانت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا واضحة جدًا، وواضحة جدًا علنًا، أن التدخل العسكري يجب أن يكون الملاذ الأخير، وهو أمر نتفق معه، وما زلنا نركز على إيجاد حل دبلوماسي ونحن على اتصال وثيق مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وقيادتها بشأن هذا الأمر”.

ولمحت “إيكواس” إلى احتمال تدخل عسكري في النيجر بعد أن أطاح الجنرال عبد الرحمن تشياني بالرئيس محمد بازوم واعتقله الشهر الماضي.

قال رئيس الوزراء النيجيري الجديد، علي محمد أمين زين، إن القيادة العسكرية وافقت منذ ذلك الحين على بدء محادثات مع الإيكواس.

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في 26 يوليو، أطاح الحرس الرئاسي في النيجر بالرئيس بازوم واحتجزه. وأعلن قائد الحرس الرئاسي، الجنرال عبد الرحمن تشياني، نفسه رئيسًا للحكومة المؤقتة.

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