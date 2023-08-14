المستشار معتز خفاجي يكشف كواليس قضية مسجد الفتح: لم نظلم أحدا

قال المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن قضية أحداث رمسيس "مسجد الفتح" كانت راجعة من النقض وعُرضت عليه".



وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز": "كانت قضية كبيرة وسخيفة فيها ضرب وقتلى وجرحى وتكسير وضرب نار، وناس اختبأت داخل المسجد، وأغلقوه وضربوا الناس خارج بالخارج واستغرقت وقتا وجهدا، المتهمون قالوا دخلنا نختبأ من الضرب، طبعًا كذب، لأن الطبيعة البشرية لو وجدوا ضرب سيبتعدون عن الحدث لا يدخلون قلب الحدث".



وأردف: "القضاء الجنائي عقل ومنطق وتقدير، واحد ساكن في الهرم ايه جابه رمسيس، أسباب وجودهم داخل الجامعة لم لم تكن مقنعة، وصدرت الأحكام ضدهم، ونحن لا نظلم أحد، داخل تعمل ايه وليس وقت صلاة، والناس بتضرب".

يذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس حتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.

يعد برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.