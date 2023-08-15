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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المستشار معتز خفاجي: «حرق فيلا هيكل» لم يكن حادثا إرهابيا

معتز خفاجي
معتز خفاجي

تحدث المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، عن القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتنة الشيعة" عندما جرى سحل وقتل الشيخ حسن شحاتة و3 من أبنائه وأتباعه، موضحًا: "على ما أتذكر، أن حسن شحاتة كان يعيش وسط الناس ولم يؤذِ أحدا، وفي حفل زفاف كان يُحَيِّي، فاعترضت بعض الجماعات، وتم سحله بخطاطيف اللحوم، كان ذلك أمرا بشعا، القاتل حكم عليه بالإعدام، والشركاء حصلوا على أحكام بالمؤبد".

إلى ذلك، تحدث "خفاجي"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز"، عن قضية اقتحام وحرق فيلا الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، موضحًا: "تم ضبط عدد من المتهمين، أدين بعضهم وحصل الآخرون على براءة بعدما لم تثبت وجود صلة لهم بالموضوع".

وتابع رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق: "بالنسبة إلى المتهمين، فلم يكن لديهم أي دافع إلا السرقة، لم يكن حادثا إرهابيا أو ما شابه ذلك، ولكن فوضى وأشخاص يريدون السرقة ومن أجل تغطية ما فعلوه حرقوا الفيلا".

الدكتور محمد الباز إكسترا نيوز أحكام بالمؤبد المستشار معتز خفاجي محكمة أمن الدولة العليا

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