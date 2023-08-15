«ناس مغسول دماغها بشكل تام».. المستشار معتز خفاجي يكشف تفاصيل 3 تنظيمات بايعت «البغدادي»

تحدث المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، عن قضية تنظيم "داعش الصعيد"، موضحًا أن أعضاءه كانون ينتهجون فكر جماعة داعش الإرهابية، وبايعوا أبو بكر البغدادي، كما بايع المتهمون في قضيتي "داعش الجيزة" و"داعش عين شمس" الإرهابي ذاته.

وأضاف "خفاجي"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز: "كنا أمام عمليات غسيل مخ كاملة، ناس مغسول دماغها بشكل تام، وكلهم ينتهجون نفس الفكر ومقتنعون بالأفكار ذاتها، يريدون الخلافة وتدمير مصر حتى تتبع أبو بكر البغدادي، كما نفذوا عمليات إرهابية، وكانت في حوزتهم كتبهم وحواسيبهم النقالة وباقي الأحراز مثل المراسلات".

وتابع رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق: "القضايا الثلاث كانت واحدة تقريبا، الفكر واحد وبايع أفراد التنظيمات أبو بكر البغدادي على السمع والطاعة، ونفذت مجموعة عملية إرهابية، والبقية كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات، لكن جرى ضبطهم وفي حوزتهم الأحراز.