المستشار معتز خفاجي: محمود شعبان ينتهج فكر داعش.. وحصل على فرصة للتحدث خلال المحاكمة

قال المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن الإرهابي محمود شعبان يدعم الفكر الجهادي، ومن ضمن الدعم أنه سافر إلى سوريا، موضحًا: "قال عن سفره إلى سوريا أنه كان يخطب في المجاهدين؛ حتى يثبت عقيدتهم، جريمته أنه ينتهج فكر داعش الذي ينص على عدم وجود دولة".

وأضاف "خفاجي"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز": "أعطيناه الفرصة كي يتحدث في أثناء المحاكمة، ولم يستطع أحد أن يوقفه، وكان كثير الخروج من الموضوع، كنا نسأله عن القضية؛ فكان يتحدث عن أفكاره".

وتابع رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق: "الفكر الذي يعتنقه محمود شعبان مُجرَّم، وهذا هو الفيصل بين القاضي والمتهم".