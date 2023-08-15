باتريك يوسف: أحاول تعلم اللغة العربية.. وطموحات مصر في كأس العالم تتزايد

تحدث باتريك يوسف لاعب منتخب مصر لكرة السلة، عن الاستعدادات مع الفراعنة لكأس العالم في الفلبين.

وقال باتريك في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "التناغم بين مجموعة اللاعبين في المعسكر أمر جيد للغاية ".

وتابع "جميع لاعبي المنتخب يتعاملون معي بود كبير، عندما حضرت إلى معسكر دبي وانا املك اوراقي المصرية بشكل رسمي رحبوا بي للغاية".

وأضاف "أحاول تعلم اللغة العربية وزملائي بالفريق يساعدوني على ذلك، ويترجمون لي بعض النقاط التي اريد فهمها".

واردف "ارى ان الطموحات تتصاعد بالنسبة للاعبين يومًا بعد يوم، في النقاشات التي تدور بيننا نتحدث أن اهم شيء هي ضربة البداية أمام منتخب ليتوانيا".

واختتم باتريك تصريحاته "هدفنا الفوز واستغلال فرصة اللعب في كاس العالم، الجميع متحمس ولدينا رغبة في تحقيق نتائج إيجابية في كاس العالم".