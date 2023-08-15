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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ركين سعد وعصام السقا يستعدان لـ " كف مريم "

ركين سعد
ركين سعد

يستعد الفنان عصام السقا والفنانة ركين سعد لبدء تصوير مسلسل “ كف مريم ” تمهيدا لعرضه في الموسم الشتوي ، حيث تدور أحداثه في إطار 30 حلقة . 

ويواصل المؤلف أمين جمال حاليا كتابة الحلقات الأخيرة من العمل ، الذي من المقرر أن يقوم بإخراجه أحمد حسن ، والذي كان آخر أعماله علي الشاشة هو مسلسل “الأصلي” من بطولة ريهام عبد الغفور . 

ومن ناحية اخري تنتظر ركين سعد عرض مسلسل "سفاح الجيزة" يوم  ٢٥ أغسطس، من بطولة أحمد فهمي وباسم سمرة،  وصلاح عبد الله إخراج هادي الباجوري، أشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.

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ويتكون المسلسل من ٨ حلقات من بطولة "أحمد فهمي" و إخراج "هادي الباجوري"  ويشارك في بطولته ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، هايدي خالد.

وينتمي المسلسل إلى أعمال الإثارة والغموض المستوحاة من قصص واقعية وحقيقة،  ويتحدث عن قضية  "سفاح الجيزة" الشهيرة والذي صدرت حياله أحكام بالإعدام، والذي انتشرت قصته في الصحافة المصرية. 

ركين سعد الفنان عصام السقا الفنانة ركين سعد المؤلف أمين جمال باسم سمرة امين جمال هادي الباجوري

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