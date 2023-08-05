انتصار ضيفة الحلقة الخامسة من مسلسل" سيب وأنا أسيب "

حلت الفنانة انتصار ضيفة على الحلقة الخامسة من مسلسل “ سيب وأنا أسيب ” ، والذى يتم عرضه حالياً على منصة شاهد الفضائية .

حيث ظهرت الفنانة انتصار فى دور موظفة بنك تقوم بمساعدة “ نبيلة ” ضمن أحداث العمل ، وقد قدمت المشهد بشكل كوميدي .

ونجح مسلسل "سيب وأنا أسيب" في دخول قائمة الأكثر مشاهدة على شاهد بعد عرض أول 4 حلقات منه، محتلا المركز الأول، ليحتل المسلسل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر علي منصة شاهد الرقمية.

العمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية نبيلة التي تجسدها هنا الزاهد التي تدخل في صراعات مع زوجها أحمد السعدني الذي كانت تعتقد أنه طلقها وتفاجئ بأنها مازالت على ذمته.

وتظهر الفنانة هنا الزاهد، بشخصية مدوّنة موضة وأزياء وناشطة على السوشيال ميديا، تجد نفسها مضطرة للعودة سريعاً إلى مسقط رأسها الإسكندرية مع الفنان الذي ارتبطت به، وتحاول تغطية الأكاذيب التي أخبرته بها، وذلك ضمن الكوميديا الاجتماعية الرومانسية.



يجدر الإشارة إلى أن المسلسل مكوّن من 10 حلقات، بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبد الرسول، آية سماحة، ساندي علي، أحمد سلطان، دنيا سامي، يارا جبران، فاطمة الكاشف، ومحمود السيسي

تمكن مسلسل سيب وأنا أسيب من المنافسة على صدارة الأعلى مشاهدة في مصر ، وذلك بعد طرح أولي حلقاته عبر منصة شاهد vip .

