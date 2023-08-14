أشرف عبدالغفور: لجنة تحكيم القومي للمسرح عانت أسبوعين بسبب العتبة ونفق الهرم

أعلن الفنان القدير أشرف عبد الغفور رئيس لجنة التحكيم بالمهرجان القومي للمسرح عن التوصيات التي وصلت إليها اللجنة.



وحرص الفنان أشرف عبد الغفور على مداعبة الحاضرين في أولى التوصيات مؤكدا ان اللجنة كانت تعاني على مدار اسبوعين بسبب التنقل في الزحام لمشاهدة العروض خاصه في منطقتي العتبة ونفق الهرم ، وأوصى أن تكون المشاهدة بعد ذلك لعرضين مسرحيين فقط .



وقال أشرف عبد الغفور إن اللجنة توصي بأن تشمل البطاقة التعريفية أسماء مترجمي النصوص الأجنبية والمؤلف الأصلي ، كما أوصوا بوضع صور للفنانين الناشئين لأنهم أولى بذلك .

وتابع أشرف عبد الغفور : نوصي بحذف مشاهد الاستعراض المقحمة في العروض دون داع درامي ، بالاضافه الي التاكد من سلامة الصوت .