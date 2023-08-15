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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. القصير يشدد على متابعة الزراعات والري خلال الفترة الحالية

صدى البلد

قام د عبدالناصر رضوان - مدير معهد القطن يرافقه د وليد يحيي - وكيل معهد القطن للإنتاج والدكتور ياسر المنسي  - وكيل معهد القطن للارشاد والتدريب والدكتور  محمد عزت - رئيس قسم بحوث المحافظة علي أصناف القطن و الدكتور ناجح غربية  - وكيل مديرية الزراعة بكفر الشيخ، بالمرور على إكثارات الصنف سوبر جيزة 94 بمركز بيلا بكفر الشيخ .

وكان في استقبالهم المهندس  رمضان القبلاوي - مدير إدارة بيلا الزراعية  والمهندس ابراهيم قاسم - مدير عام التعاون الزراعى و مهندسي الاحواض والجمعيات الزراعية التابعة للمركز حيث تم المرور علي مساحات الإكثار ( جمعيات الهمة – ابو بدوى – الجعلالية ).

يأتي ذلك بناءاً علي توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الاراضي السيد القصير  بضرورة متابعة المحاصيل الصيفية و منها القطن ، وذلك تحت إشراف د محمد سليمان - رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة متابعة الإكثارات لتوفير افضل التقاوي المنتقاة وبالكميات التي تكفي كل المساحات المستهدف زراعتها العام القادم .

ووجه "رضوان"بالاهتمام بمتابعة الزراعات خلال الفترة الحالية في ظل إرتفاع درجات الحرارة و ضرورة الإهتمام بعمليات الري و رش البوتاسيوم و هو من اهم العناصر السمادية خلال هذه الفترة لزيادة حجم اللوزة و ترسيب السليلوز و ذلك للحصول علي أفضل صفات غزلية وتكنولوجية.

كما تم التوجيه بالجني المحسن و تحديد مراكز تجميع الاقطان وان يتناسب اعدادها و اماكنها مع المساحة المنزرعة للتسهيل علي المزراعين في توريد الاقطان الي جانب التنبيه علي ضرورة تمريك و توزيع الاكياس على السادة المزارعين قبل الجني بوقت كاف . 

كما اثني مدير المعهد علي جهود السادة مهندسي الجمعيات الزراعية والمرشدين الزراعيين ومهندسي نقاوة واستئصال النباتات الغريبة للوصول بالمساحات المنزرعة بالاكثار الي تلك الدرجة العالية من النقاوة الوراثية والتجانس التام بين النباتات .

كما تم المرور على برامج المعهد بمحطة بحوث سخا و قطاع الإنتاج لمتابعة سير العمل فى حقول السلالات و برامج تربية الاصناف و الإكثارات الأولية  و جميعها بحالة ممتازة خلال هذة المرحلة و قد تم التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة والمرور اليومي حتى إنتهاء الموسم .

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