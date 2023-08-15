احترسوا من الكيانات الوهمية|ننشر قائمة أفرع الجامعات الأجنبية المعتمدة رسمياً في مصر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، قائمة أفرع الجامعات الأجنبية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الهدف هو توعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

وتشمل قائمة أفرع الجامعات الأجنبية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية ، الافرع التي تم إنشاؤها وفقًا لقانون 162 لسنة 2018 والصادر بشأنها قرارات جمهورية وهي :

مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد وفرع جامعة رايرسون.



مؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية وفرع جامعة نوفا البرتغالية.



مؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية.



مؤسسة "الجامعات الأوروبية في مصر" والتي تستضيف فرعًا لكل جامعة من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير).

جدير بالذكر أنه يمكن للطلاب متابعة كافة أخبار تنسيق الجامعات 2023 والمعاهد خلال الفترة القادمة، من خلال ما يُنشر من بيانات رسمية تصدر عن المركز الإعلامي للوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، وما يُنشر على الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

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