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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: يجب إعطاء دفعة قوية للعمل في ملفات التصالح تيسيرا على المواطنين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الاجتماع الدوري الموسع مع مديري عموم ومديري الادارات التنفيذية بديوان ، بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد للمحافظة وتناول" مختار "خلال الاجتماع استعراض ومناقشة اسلوب العمل داخل الادارات  كل في اختصاصه والموقف التنفيذي لملفات العمل بما يحقق سرعة الاداء وحسن الانجاز تحقيقا لصالح المواطن الدقهلاوي.

ووجه "مختار" لضرورة الاستعداد التام وسرعة انهاء اجراءات الطرح لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة 2023/2024 بمراكز المحافظة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين، وقال مختار ان اجمالي استثمارات الخطة الجديدة بالمحافظة 628 مليون جنيه مشيرا لاهمية العمل بكل الجهد في مشروعات الخطة في الربع الاول لها بتضافر جهود كافة الوحدات المحلية علي مستوي المحافظة .

وقد تابع "مختار" موقف تجهيز الاراضي اللازمة لمشروعات مبادرة حياة كريمة في مرحلتها الثانية بعدد من مراكز المحافظة مشيرا الي ان مبادرة حياة كريمة بالفعل غيرت وجه الحياة للمواطنين في الريف من خلال تقديم خدمات متميزة في كافة المجالات .

وفي ذات الساق اكد "مختار"علي ضرورة المتابعة المستمرة لاعمال لجان تفعيل قانون المحال العامة بمراكز ومدن المحافظة حرصا علي تطبيق القانون حفاظا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين مشيرا لاهمية تعريف المواطنين بمميزات القانون واهمية تقنين اوضاع المحال العامة لصالح المواطنين .

كما وجه "مختار"للمتابعة المستمرة اولا باول للخدمات المقدمة للمواطنين من المجمعات الحكومية والمراكز التكنولوجية بمشروعات حياة كريمة بقري شربين تحقيقا لاحتياجات المواطنين .

هذا ووجه "مختار"لضرورة وضع خطة بديلة لنقل وتسكين العاملين بالمنشآت الحكومية الصادر لها قرارات ازالة في اماكن مناسبة لاستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

كما وجه "مختار"لضرورة اعطاء دفعة قوية للعمل في ملفات التصالح والتقنين تيسيرا علي المواطنين وتحقيقا لمصالح المواطنين.

وتناول" مختار"خلال مؤتمر المتابعة الاسبوعي اليوم العديد من الملفات الاخري التي تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين شملت ضرورة تنشيط التحصيل لمستحقات الدولة في مقدمتها رسوم النظافة وكذلك  ومتابعة موقف انشاء مجمع خدمات بالدقهلية وتنفيذ محطة الصرف الصحي بالزعفران بالمنصورة وتطوير حديقة الحيوان وشجرة الدر وكذا متابعة موقف عدد من المشروعات المتعثرة لاعطاء دفعة للعمل بها وموقف تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بمراكز ومدن المحافظة وكذا موقف صيانة دورات المياة العمومية بالديوان العام.

وأكد "مختار" أن المحافظة ومن خلال جهازها التنفيذي وكافة الادارات نعمل جميعاً كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم.

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