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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مدرسة أمريكية تستعين بالذكاء الاصطناعي لمنع الكتب.. اعرف التفاصيل

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

بدأت تكنولوجيا  الذكاء الاصطناعي التوليدية  الجديدة التي يعتمد عليها برنامج  ChatGPT  الشهير في غزو الحياة اليومية والأعمال الروتينية ببطء، خاصة في الدول المتقدمة، لتحل هذه التقنية بديلا عن الإنسان في عدد من الوظائف التي تُعرف بأنها روتينية ومملة، أحدث واقعة كان بطلها الذكاء الاصطناعي كان في ولاية أيوا بالولايات المتحدة الأمريكية.

الذكاء الاصطناعي

نص قانون جديد في ولاية أيوا على أنه يتعين على كل المدارس بالولاية مراجعة جميع الكتب في مكتباتهم، مع التأكد من عدم احتواء أي من هذه الكتب على أي محتوى ضار وغير مناسب لأعمار التلاميذ، و يجب عليهم أيضًا إخراج الكتب التي تعرض أو تصف الأفعال الخاطئة.

 

وبالتالي لجأت منطقة مدارس Mason City التعليمية في الولاية بالذكاء الاصطناعي ليقوم بهذه المهمة الكبيرة بدلا من البشر، حيث أن هذه المهمة صعبة وأكبر من أن يقوم بها البشر بمفردهم، وفقا لـ "بريدجيت إكسمان"، التي تساعد في إدارة المنطقة التعليمية ، "لدينا أطنان من الكتب، ولا يمكننا قراءتها جميعًا للتحقق من كل محتواها".

 

لذلك ، تستخدم المنطقة التعليمية  الذكاء الاصطناعي التوليدي  للمساعدة، ويتولى البرنامج فرز الكتب ومحتواها، يقوم المشرفين من البشر بعمل قوائم من الكتب المشكوك في احتوائها على أشياء غير مناسبة للطلبة، ثم يستخدمون برامج الكمبيوتر للتحقق من تلك الكتب. يمكن للبرنامج معرفة ما إذا كان هناك أي شيء غير مسموح به في الكتاب.

 

أوضحت "إكسمان" أن المشرفين على المنطقة التعليمية لديهم مهام أكثر أهمية للقيام بها من قضاء الوقت في محاولة فرز الكتب كلها وقراءة محتواها، ولكن في كل الأحوال  يجب عليهم اتباع القانون. مع التأكيد أن هدفهم الرئيسي من الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لفرز محتوى الكتب هو الحصول على عملية منطقية وعادلة.

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حتى الآن ، عثرت برامج الذكاء الاصطناعي على 19 كتابًا به محتوى غير مناسب للطلبة، بعض هذه الكتب مشهورة جدًا. 

 

هذه العملية توضح كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في مهام متعددة من حياتنا، الطريقة التي تقوم بها Mason City باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت والمجهود قد تجعل المناطق التعليمية الأخرى تفكر هي أيضا في استخدام الذكاء الاصطناعي في المدارس. 

مدرسة الذكاء الاصطناعي ChatGPT ولاية آيوا الولايات المتحدة الامريكية

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