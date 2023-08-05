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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

دردش مع الذكاء الاصطناعي.. أفضل بدائل ChatGPT المجانية والمدفوعة

أفضل بدائل ChatGPT
أفضل بدائل ChatGPT في عام 2023

نال تطبيق شات جي بي تي ChatGPT اهتماما غير مسبوق على المستوى العالمي منذ إطلاقه، وهو نموذج لغة GPT-3 قائم على الذكاء الاصطناعي، طورته شركة OpenAI في نوفمبر من عام 2022، مما يسمح للمستخدمين بإجراء محادثة مع الذكاء الاصطناعي عن طريق إدخال المطالبات.

ومع التطوير المستمر للتقنية، والتي تحسنت بشكل ملحوظ مؤخرا مع إطلاق GPT-4، والذي يمنح روبوت الدردشة مزيدا من الإمكانات لإضافة المزيد من التقدم، وأصبح بإمكان الأشخاص استخدام مكونات ChatGPT الإضافية.

 

 

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ولكن ستتمكن من تجربة هذه المزايا الجديدة مقابل دفع اشتراك مادي، ولن يتمكن الكثيرون ممن يرغبون في تجربتها الوظائف الجديدة من دفع قيمة الاشتراك بالخدمة، لذا سنوضح لك فيما يلي أفضل بدائل ChatGPT المجانية والمدفوعة.

أفضل بدائل ChatGPT المجانية والمدفوعة


1. مايكروسوفت Bing:

يعد Microsoft Bing AI أحد أفضل بدائل ChatGPT في الوقت الحالي، حيث يعمل محرك البحث الذي تم تجديده بنموذج تمت ترقيته من ChatGPT، والذي أطلقت عليه الشركة في البداية “طراز Prometheus الجديد” ولكن تم تغيير اسمه لاحقا ليصبح GPT-4.

ويحتوي تطبيق Bing الجديد من مايكروسوفت، على وضع الدردشة الذي يسحب استعلامات الويب ويسمح للمستخدمين بسؤال المعلومات السياقية بناءً عليها، وتلقى محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي مؤخرًا مجموعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك دعم الإجابات المرئية، وزيادة الدقة، ومولد الصور، ويسمح Bing للمستخدمين بالتخطيط للرحلات والحصول على الوصفات وطلب المشورة وغير ذلك الكثير، تماما مثل ChatGPT.

Microsoft Bing

2. Perplexity AI:

Perplexity AI هو بديل تطبيق "شات جي بي تي" تم تدريبه أيضا على واجهة برمجة تطبيقات OpenAI، وهو يعمل بشكل جيد مع الاستجابات الجيدة، تم حزم موقع الويب نفسه بطريقة مبسطة وسهلة الاستخدام، وتوفر الأداة القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي وظائف شبيهة بـ ChatGPT، بما في ذلك القدرة على إجراء المحادثات وتقديم استجابات بسيطة ودقيقة، ومع ذلك، على عكس ChatGPT، يستشهد Perplexity بالمصادر التي يستخدمها للإجابة على استفساراتك، حيث يخبرك بمصدر المعلومات في نهاية كل جملة، مثل ويكيبيديا.

ولحسن الحظ، يعد تطبيق Perplexity AI مجاني تماما للاستخدام ولا يتطلب حتى حسابا، لذا يمكنك الدردشة باستخدام هذه الأداة الشبيهة بـ ChatGPT والاطلاع على بعض المعلومات الموثوق فيها.

Perplexity AI

3. Google Bard:

تعد Google Bard هي خدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي AI للمحادثة التجريبية، والتي طورتها شركة جوجل لتكون منافسة لتقنية ChatGPT، ويتم تشغيل Bard بواسطة أحدث لغة من Google PaLM 2 LLM، وهي لغة الجيل التالي ونموذج المحادثة من جوجل.

يمكنك استخدام Google Bard مجانا، وتعتزم عملاقة التقنية الأمريكية جلب الذكاء الاصطناعي التوليدي لمحرك البحث الشهير، والذي سيغير قواعد اللعبة حيث سترى إجابات سريعة على الأسئلة أعلى نتائج البحث. 

Google Bard

4. Jasper Chat:

يعمل Jasper في مجال إنشاء المحتوى القائم على الذكاء الاصطناعي، ولكن بصرف النظر عن ميزات إنشاء المحتوى والخدمات الأخرى، يمتلك Jasper أيضا أسلوب محادثة جديد نسبيا، يُدعى Jasper Chat، ويعتمد بديل ChatGPT هذا أيضا على نموذج اللغة GPT 3.5، من بين المزيد من نماذج اللغات، وعلى عكس ChatGPT، والذي يمكن استخدامه بشكل فعال من قبل أي شخص، فقد تم تصميم JasperChat للشركات مثل الإعلان والتسويق وما إلى ذلك.

Jasper Chat بحد ذاته مجاني، لكنك تحتاج إلى خطة Jasper’s Boss أو Business للوصول إلى جميع الخطط المميزة، تبدأ خطة Boss من 59 دولارا شهريا.

Jasper Chat

5. Chatsonic:


يعد Chatsonic واحدا من أحدث بدائل ChatGPT وأكثرها شيوعا، لقد تم بناؤه على نموذج ChatGPT وبالتالي فهو يوفر إمكانات هائلة، ومع ذلك، فإن روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي هذا يأتي مدعوما بالعديد من الميزات والمعرفة الأوسع حيث يمكن استخدامه بدون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، وهو أمر يتعذر على الخدمات الأخرى تقديمه.

يأتي روبوت الدردشة المزود بالذكاء الاصطناعي مع 16 شخصية مختلفة، تتراوح من محاسب إلى شاعر، في حال كنت ترغب في إجراء محادثة مع أشخاص مختلفين، كما يمكنك حتى التحدث إلى AI باستخدام الميكروفون الخاص بك مثلما تفعل مع المساعدات الصوتية على عكس ChatGPT، ويمكنه الرد بالصوت بدل النصوص إذا اخترت ذلك، وبمجرد الانتهاء من المحادثة، يمكنك أيضا اختيار مشاركة الردود من خلال الروابط أو مستندات Word / PDF. 

كما يحتوي Chatsonic أيضا على منشئ صور مدمج يصنع صورا لائقة من المطالبات التي تقدمها، في حين أن هذه الميزات ليس مجانية، فإن روبوت الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي يمنحك 25 ميزة مجانية أو يمكنك دفع 12.67 دولارا في الشهر للاستفادة من مزايا بديل ChatGPT الجديد.

Chatsonic 
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