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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل سلطة التبولة الشامية

التبولة
التبولة

تعد التبولة من السلطات الشهية المنتشرة في بلاد الشام وبعض الدول العربية، لمذاقها الشهي، واحتواءها على العديد من المكونات التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة.

نعرض لكم طريقة عمل التبولة الشامية من خلال الشيف شربيني 

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 مقادير التبولة
بقدونس

بصل

طماطم

قرفة ناعمة

برغل

زيت زيتون

ليمون

سماق

نعناع

ملح – فلفل أسود
طريقة عمل التبولة
* في الكبة ضعي البقدونس والبصل الناعم والطماطم والنعناع والبرغل وافرميهم

* اخلطي زيت الزيتون والقرفة والليمون والملح والفلفل الأسود وقلبيهم جيدا ثم اضيفي الصوص إلى خليط البرغل وتصبح التبولة جاهزة.

التبولة طريقة عمل التبولة مقادير التبولة الشيف شربينى سلطة التبولة

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