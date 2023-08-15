ناقد رياضي يطرح سؤالا بعد فشل الزمالك في المشاركة بالبطولة العربية لليد

كشف الإعلامي الرياضي عمرو الدردير، عدم مشاركة الفريق الأول لكرة اليد بالزمالك في البطولة العربية المقرر لها في المملكة العربية السعودية غدا الأربعاء.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك: "مجلس إدارة الزمالك فشل في مشاركة كوماندوز كرة اليد بالبطولة العربية بسبب المستحقات والكوارث المالية والإدارية".

وأضاف عمرو الدرديري: "هل تعتقد عزيزي الزملكاوي أن نفس المجلس هينجح في الموسم الجديد!".

ويعاني فريق يد الزمالك من وقف القيد محليًا ودوليًا، بسبب مستحقات متأخرة لم يسددها للمدرب السابق واللاعبين، بخلاف مستحقات اتحاد كرة اليد المصري.