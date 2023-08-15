عرض مسرحية " لما روحي طلعت " على مسرح مكتبة مصر الجديدة 25 أغسطس

يعرض العمل المسرحي الكوميدي "لما روحي طلعت " يوم الجمعة 25 أغسطس الجاري ، على خشبة مسرح مكتبة مصر الجديدة العامة، وترفع الستار الساعة السابعة والنصف من مساء ذلك اليوم.

العرض بطولة الفنان محمد النبوي، محمد أشرف ، دينا عبد الرحمن ، نجلاء أحمد ، محمد فاتح ، كريم عباس ، أيمن وحيد ، حاتم محمد ، مريم عصام ، إسلام يمنى ، أحمد جمال ، أحمد بدوي، إكسسوارات ومكياج نجلاء أحمد ، شروق عصام ، جنا صديق ، شهد كلاى، تصوير إسلام يمنى، بوستر كريم عباس ، مصطفي وجيه ومساعدى إخراج كريم عباس، مصطفى وجيه ، مخرج منفذ أحمد علاء ، تأليف مصطفى حمدى، إخراج محمد النبوى.

وتتناول سردية العرض مجموعة من الشباب يتأملون ما يدور حولهم بنظرة أمل وبسمة انتصار لما حققوه ، بسبب حب الفن وشغفه مما دفعهم إلى عمل فرقة مسرحية خاصة بهم ، للتعبير عن موهبتهم ، وذلك بعد أن وجدوا صعوبات كثيرة في الانضمام إلى أي من الفرق الموجودة.

وقالت المكتبة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن العرض لفرقة "لمسة" المسرحية ، وهي من الفرق المستقلة وبطولة عدد من المواهب والنجوم الشباب ، وتقدم مكتبة مصر الجديدة العديد من العروض المسرحية والندوات الهامة والفعاليات الثقافية من المسرح والسينما والعروض الفنية وتقديم المواهب في الشعر والمسرح والغناء ، ذلك كونها أحد الصروح والمنارات الثقافية ، الهامة بندواتها الثقافية وأنشطتها المختلفة، وتروي الأقسام المختلفة مسيرتها التي بدأت في 20 نوفمبر من العام 1946 ، بعد أن وضع حجر أساسها في عام 1945 لتكون من المنابر الثقافية المصرية الهامة.