تحمي جسمك.. مجموعة من الحيل تقوي الأعصاب

تعد الأعصاب هى المسئول الأول والأخير عن تشغيل مختلف الأجهزة والأعضاء الموجودة داخل الجسم.

ووفقا لما جاء في موقع “brainandspineni” نعرض لكم أهم الحيل التى تساعد في تقوية الأعصاب



1. تزويد الأعصاب بالإمدادات التي تحتاجها لنقل الرسائل

لكي ترسل الأعصاب نبضات كهربائية ، فإنها تحتاج إلى بعض المعادن والبروتينات والفيتامينات. لحسن الحظ ، الأطعمة التي تحتوي على هذه العناصر الغذائية لذيذة. تشمل هذه العناصر الغذائية:

الشوكولاتة الداكنة الغنية بالتريبتوفان ، وهو حمض أميني يعمل كناقل عصبي - مادة تنقل إشارة من عصب ينتهي إلى آخر.

الكالسيوم والبوتاسيوم - تنظم هذه المعادن النبضات الكهربائية التي تولدها وتنقلها الأعصاب. إذا تُركت الأعصاب لإطلاق النبضات دون رادع ، فقد يعاني الشخص من الصرع أو أمراض الأعصاب الأخرى.

يعتبر الموز والبرتقال والرمان والخوخ مصادر جيدة للبوتاسيوم ، في حين أن الحليب والخضروات الورقية والبيض مصادر غنية بالكالسيوم.

فيتامين ب - تساعد فيتامينات ب 1 ، ب 2 ، ب 6 الأعصاب على إرسال نبضات من الدماغ إلى الجسم.

2. حماية الأعصاب بفيتامينات ب

يحتوي كل عصب على طبقة واقية تعرف باسم غمد المايلين. يشبه إلى حد كبير غلاف الكابل الكهربائي ، فهو يعمل كعزل لعصب الإرسال. ارتبطت أغلفة المايلين المهترئة بأمراض مثل الزهايمر ، لذلك من المهم أن يحافظ الشخص على تناوله لـ B12.

يوجد الفيتامين في لحوم البقر والدواجن والبيض والمأكولات البحرية.

حمض الفوليك هو فيتامين ب الذي يحمي الأعصاب من المواد الكيميائية التي يمكن أن تسبب الضرر. يوجد هذا الفيتامين في السبانخ والرمان والبنجر.

3. استخدام اليوجا والتمدد لتقوية الجهاز العصبي

عندما يتوتر الشخص بسبب العمل أو العلاقات أو التنقل الصعب ، فإنه ينتج كمية مقلقة من هرمون الكورتيزول. عندما يتم إنتاجه باستمرار ، يؤثر الكورتيزول على الجهاز العصبي ليؤثر على ردود أفعال الشخص وتركيزه وذاكرته.

جزء مهم من اليوجا هو تمارين التنفس وتقنيات الاسترخاء ، التي تنشط الجزء من الجهاز العصبي المسؤول عن التنفس ومعدل ضربات القلب. نتيجة لذلك ، تنخفض مستويات الكورتيزول لدى الشخص.

تساعد ممارسة اليوجا بانتظام على إبقاء مستويات الكورتيزول منخفضة ، مما يحسن صحة الجهاز العصبي وينتج إحساسًا بالعافية.

4. السعي لتحقيق الرفاهية لتحسين صحة الأعصاب

يمكن لأي شخص استخدام التمارين لتحسين أداء الأعصاب التي تخدم العضلات والأجزاء الطرفية الأخرى من الجسم. زيادة النشاط في الجهاز العصبي المحيطي يقوي الأعصاب بنفس الطريقة التي تقوي بها التمارين العضلات.

يمكن لأي شخص أيضًا استخدام شاي الأعشاب مثل الشاي الأخضر لتحفيز إنتاج السيروتونين والدوبامين. تعمل هذه الهرمونات على تحسين مزاج الشخص وتركيزه وتركيزه وقدراته على حل المشكلات. وهذا ممكن بفضل مادة الثيانين الموجودة في الشاي الأخضر.

