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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوارديولا يؤكد غياب دي بروين عن مانشستر سيتي عدة أشهر بسبب الإصابة

كيفن دي بروين
كيفن دي بروين

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تعرض لاعبه البلجيكي كيفن دي بروين لإصابة قوية، وإمكانية خضوعه لعملية جراحية.

وتعرض دي بروين للإصابة في مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي، في الجولة الأولى لبطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة إشبيلية الإسباني في بطولة كأس السوبر الأوروبي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" دي بروين يعاني من إصابة خطيرة وسيكون خارج الملاعب لعدة أشهر".

وأضاف:"علينا أن نقرر بشأن قرار ما إذا كان سيخضع للجراحة... سنقرر في الأيام القادمة. الجراحة هي جراحة ، بعد ثلاثة أو أربعة أشهر سيعود".

وأكدت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي قرر خضوع دي بروين لعملية جراحية، وبالتالي على الأرجح غيابه عن بطولة كأس العالم للأندية والتي يشارك فيها الأهلي.

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