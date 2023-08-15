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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تقرر منح المشاركين في برامج التحفيظ عن بعد 5 إجازات

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف منح المشاركين في برنامج التحفيظ عن بعد من جميع دول العالم وبخاصة أبناء الدول غير الناطقة بالعربية، الإجازات التالية:

1. منح إجازة ربع القرآن الكريم عند إتمام حفظ ربع القرآن الكريم، مع إجادة تلاوته.
2. منح إجازة نصف القرآن الكريم عند إتمام حفظ نصف القرآن الكريم، مع إجادة تلاوته .
3. منح إجازة ثلاثة أرباع القرآن الكريم عند إتمام حفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم، مع إجادة تلاوتها. 
4. منح إجازة في القرآن الكريم كاملًا عند إتمام حفظ القرآن الكريم كاملًا، مع إجادة تلاوته .
5. منح إجازة في التلاوة لمن يتقن القراءة والتلاوة.

كما سيتم ترشيح من تنطبق عليه شروط الترشح للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، من الملتحقين بهذا البرنامج.

وناشد القطاع الديني بوزارة الأوقاف، القائمين على برنامج التحفيظ عن بعد ترشيح من يرون تأهّله واستحقاقه للحصول على الإجازة سواء في الحفظ أو التلاوة للإدارة العامة لشئون القرآن الكريم على الرابط التالي من هنا

الأوقاف برنامج التحفيظ عن بعد الدول غير الناطقة بالعربية الاجازات القرآن

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